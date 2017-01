Nữ hoàng nhạc pop Celine Dion góp giọng trong “Người đẹp và Quái vật“

Sau khi công bố ca sĩ Ariana Grande và John Legend sẽ trình bày ca khúc chủ đề chính trong phiên bản người đóng của bộ phim "Beauty and the Beast" (tên tiếng Việt: "Người đẹp và Quái vật"), mới đây, Disney lại khiến người hâm hộ thêm phần háo hức khi thông báo "nữ hoàng nhạc pop" Celine Dion cũng sẽ góp giọng trong phim với ca khúc "How Does A Moment Last Forever".

Đây là một ca khúc hoàn toàn mới được viết bởi hai nhà soạn nhạc tài năng là Alan Menken và Tim Rice. Cả hai đều từng đã đoạt giải thưởng Oscar cho hạng mục ca khúc hay nhất trong phim. Alan Menken đã thắng 8 lần tại Oscar (The Little Mermaid, Aladdin) sẽ là người lo phần nhạc và Tim Rice với 3 lần được nhận giải thưởng Oscar sẽ là người viết lời cho ca khúc.

"Nữ hoàng nhạc pop" Celine Dion

"How Does A Moment Last Forever" là một bản ballad đầy cảm xúc về việc nắm giữ những khoảnh khắc quý giá trong cuộc sống. Một số phần của bài hát sẽ được phát xuyên suốt bộ phim và xen kẽ với phần nhạc nền trước khi phiên bản đầy đủ của Celine Dion được phát ở phần thông tin cuối phim.

“Được trở thành một phần của "Beauty and the Beast" ở phiên bản hoạt hình là một trải nghiệm đầy nhiệm màu trong cuộc sống của tôi và tôi thật sự rất vinh dự khi thực hiện điều đó ở phiên bản mới này một lần nữa” - Celine Dion chia sẻ.

Chỉ đạo âm nhạc cho Walt Disney Studios, Mitchell Leib cho biết: “Celine là sự lựa chọn thống nhất của đoàn phim và bên phía nhà thu âm cho bài hát này. Chúng tôi đã rất vui mừng khi cô ấy đồng ý góp giọng hát của mình cho "Beauty and the Beast" phiên bản live-action này.”

Năm 1991, khi phiên bản hoạt hình của "Beauty and the Beast" ra đời, Celine Dion đã song ca cùng nam ca sĩ Peabo Bryson trong ca khúc nhạc phim cùng tên.

Poster phim "Beauty and the Beast".

"Beauty and the Beast" là cuộc hành trình của Belle, một cô gái trẻ xinh đẹp, thông minh và độc lập, vì cứu cha nên bị cầm tù trong lâu đài của tên Quái vật xấu xí. Bất chấp cảm giác lo sợ của mình, cô nàng kết bạn với các thành viên trong lâu đài và dần thấu hiểu tính cách tốt đẹp bên trong Quái vật. Tuy có vẻ bề ngoài là con quái vật gớm ghiếc nhưng ẩn sau là trái tim nhân hậu của một hoàng tử.

Nữ diễn viên người Anh xinh đẹp Emma Watson sẽ thủ vai Belle.

Trong phiên bản người đóng lần này, nữ diễn viên người Anh xinh đẹp Emma Watson sẽ thủ vai Belle. Được biết, trước khi đồng ý nhận vai “người đẹp” của Disney cô nàng đã phải từ chối lời mời cho vai "Lọ Lem" của hãng này. Bên cạnh đó nam diễn viên Dan Stevens sẽ là người đóng cặp với Emma Watson với vai Quái vật. Gã đẹp trai phản diện Gaston sẽ do Luke Evans đảm nhận./.