Sau “Người đẹp và quái vật”, Emma Watson đóng phim mới cùng Tom Hanks

Sau thành công của “Người đẹp và quái vật”, Emma Watson sẽ tái ngộ khán giả trong phim mới mang tên “The Circle” (tựa Việt “Vòng xoay ảo”). Bộ phim còn có sự góp mặt của nam diễn viên gạo cội Tom Hanks.

Mới đây, trailer đầu tiên của “The Circle” đã được tung ra, vẽ nên bối cảnh tương lai đầy ám ảnh. “The Circle” xoay quanh những giả thuyết về mối nguy hiểm mà con người sẽ gặp phải trong thời đại kỹ thuật số – nơi dữ liệu cá nhân được thu thập, sàng lọc và sử dụng để giám sát lại con người. Điều này buộc con người phải đối mặt với câu hỏi: Cái giá mà chúng ta phải trả để có được thông tin sẽ lớn tới mức nào?

Trailer đầu tiên ra mắt đã cho thấy hành trình của nhân viên trẻ Mae (Emma Watson) từng bước dấn thân sâu vào tìm hiểu bản chất của The Circle - đế chế công nghệ và mạng xã hội lớn nhất hành tinh với mục tiêu tạo nên một vòng tròn khép kín, một cộng đồng nơi mà tất cả mọi thông tin đều được chia sẻ. Được nhận vào làm tại The Circle, Mae đã dần dần bị cuốn vào những hoạt động của nó cũng như hiểu được rõ hơn về tầm nhìn của những nhà sáng lập. Cô cũng đồng tình với quan điểm rằng sự riêng tư không những là ích kỷ, mà việc ngăn cản không cho mọi người xung quanh biết được những trải nghiệm của mình thực sự là một tội ác.

Sau những thành công bước đầu trong sự nghiệp, Mae đã được Eamon Bailey (Tom Hanks) – người sáng lập của The Circle – khuyến khích tham gia vào một chương trình thử nghiệm: một cuộc cách mạng giúp xoá bỏ mọi giới hạn mặc định của sự riêng tư, các nguyên tắc đạo đức, thậm chí cả sự tự do cá nhân của cô. Mỗi quyết định mà Mae đưa ra bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống và cả tương lai của bạn bè, gia đình cô và cả nhân loại nói chung. Dần dần, khi những quy tắc về đạo đức và an toàn bị đe doạ, Mae bắt đầu bóc tách những sự thật đằng sau một mạng xã hội với tiềm năng to lớn nhưng cũng ẩn chứa nhiều bí mật đáng sợ.

“The Circle” dự kiến ra mắt khán giả vào ngày 5/5./.