“Soi” những lỗi sai ngớ ngẩn trong các phim bom tấn Hollywood

Trong bộ phim "American Pie", chiếc cốc uống nước được chuyển từ cốc sứ màu xanh sang cốc nhựa trong suốt. Những khẩu súng được thay đổi liên tục trong một cảnh quay của "Mad Max: Fury Road". Có vẻ như đạo diễn không thể quyết định được cái nào sẽ đẹp hơn khi lên hình. Những gì "Deadpool" vẽ và những gì chúng ta nhìn thấy trên màn hình thực sự không ăn nhập gì với nhau. Trang phục của Rey trong "Star Wars: Episode VII - The Force Awakens" thay đổi ngay trong 1 cảnh quay. "Ông bà Smith" có khả năng ảo thuật siêu việt khi đổi xe trong khi đang lái? Cậu bé Kevin trong "Ở nhà một mình" vừa chạy, vừa có thể... thay quần. Trong "PS I Love You", có lẽ không nhiều khán giả nhận ra sự thay đổi ở bức tranh trên tường. Thủ tướng Anh trong "Love Actually" đeo tới 2 chiếc cà vạt trong 1 cảnh quay. Giỏ quà trong một cảnh quay của "The Big Bang Theory" bất ngờ đổi màu. Trong "Transformers: Revenge of the Fallen", chiếc xe hơi từ mui trong suốt đến mui kín ngay trong một cảnh quay. Đồ vật tự biến mất trong "Now You See Me 2". Nàng Harley Quinn của "Suicide Squad" nhuộm tóc, thay đồ trong tích tắc.

