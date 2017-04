'Sống chung với mẹ chồng', các nàng dâu 'sôi sục' vì đồng cảnh ngộ

Tập 1 phim Sống chung với mẹ chồng lên sóng VTV1 tối 5/4 đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả truyền hình, thậm chí gây xôn xao cộng đồng mạng với cảnh nhân vật mẹ chồng không cho con dâu ngồi lên người con trai. Xung đột lên đến đỉnh điểm khi Vân (Bảo Thanh đóng) bấp chấp sự phản đối của mẹ chồng quyết định ra ngoài ở riêng, khiến mối quan hệ giữa hai người gần như không thể hàn gắn. Cuộc hôn nhân của cũng có nguy cơ đổ vỡ. Khi mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu đạt tới đỉnh điểm của sự khủng hoảng, người đàn ông luôn phải đưa ra quyết định. Nhưng một người đàn ông bản lĩnh và thông minh sẽ không lựa chọn giữa hai người phụ nữ này vì họ đều là người quan trọng nhất trong cuộc đời. Bà Bằng (NSND Lan Hương - “Em bé Hà Nội”) khi tiễn con gái về nhà chồng đã nén nỗi buồn vào lòng để khuyên con gái phải yêu thương gia đình chồng như gia đình mình, nhẫn nhịn hy sinh để có hạnh phúc. Dù đã chuẩn bị tâm lý sống chung với mẹ chồng là điều chẳng hề dễ dàng nhưng Vân (Bảo Thanh) vẫn bị sốc trước sự khó tính, xét nét của mẹ chồng là bà Phương (nghệ sĩ Lan Hương 'Bông' đóng). Bà luôn lấy lý do muốn tốt cho con cái để can thiệp quá mức vào đời sống riêng tư của vợ chồng Vân. Bà Phương (NSND Lan Hương “Bông”) lại "chào đón" con dâu với ý định bắt đầu rèn giũa, dạy dỗ những phép tắc, ứng xử trong gia đình nhà chồng. Bà Phương vốn không thích Vân nhưng vì con trai đã quyết nên bà cũng không ngăn cấm. Bố mẹ Thanh đồng ý về nhà Vân để nói chuyện kết hôn. Tại đây, bà Phương có nhiều câu nói trịch thượng với thông gia tương lai. Nhiều diễn đàn đã được lập ra trên mạng xã hội để thảo luận và phỏng đoán về các tình tiết của phim. Fanpage Sống chung với mẹ chồng trên Facebook thu hút tới hơn 140.000 lượt like - điều không phải phim truyền hình nào của Việt Nam cũng làm được. Sau khi lên sóng, bộ phim nhận được rất nhiều lời đồng tình từ những người phụ nữ có chồng, những lời chê trách chồng và mẹ chồng như: “Bà mẹ chồng quá đáng, con cái người ta bỏ gia đình ở nhà mình như thế mà nói được câu ấy”, “Ông chồng này kém quá càng làm mẹ chồng ghét con dâu”. Đây là những lời được cư dân mạng sử dụng nhiều nhất. Trên các diễn đàn phụ nữ, nhiều chị em cũng chia sẻ thấy bản thân mình trong hình ảnh nữ chính. "Đến bây giờ dù đã li hôn nhưng những ký ức khi ở chung với chồng và mẹ chồng vẫn nguyên vẹn trong mình. Thật kinh khủng, đến đi làm mặc váy dài tới đâu, quần như thế nào bà cũng soi và cấm" - một cư dân mạng bình luận. Ngoài ra, không ít khán giả ngỡ ngàng với diễn xuất của NSND Lan Hương trong vai diễn mới. Hình ảnh hiền lành, tảo tần của nữ nghệ sĩ gạo cội trong những vai diễn quen thuộc trước đây đã lột xác hoàn toàn trong nhân vật bà mẹ chồng soi mói, khó tính và luôn can thiệp vào đời sống của con trai. Nhiều ý kiến phản hồi trái chiều xoay quanh "Sống chung với mẹ chồng". Các nàng dâu 'sôi sục' vì đồng cảm với 'Sống chung với mẹ chồng'.

