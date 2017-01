Tài tử Jamie Foxx trở lại ấn tượng trong phim hành động “Sleepless“

Ngay từ khi công bố sản xuất, dự án hành động ly kỳ "Sleepless" (Tên phát hành tại Việt Nam: Đột kích màn đêm) đã nhận được nhiều quan tâm của dư luận khi có sự góp mặt của một trong những nghệ sĩ đa tài nhất thế giới – Jamie Foxx.

Anh không chỉ khẳng định khả năng nhập vai tuyệt vời của mình với chiến thắng ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại cả ba giải thưởng Oscar, Quả cầu vàng, SAGs năm 2005 cho vai diễn Ray Charles trong bộ phim "Ray", mà còn tỏa sáng với chất giọng trời phú bằng giải thưởng âm nhạc danh giá nhất hành tinh – Grammy.

Nam diễn viên Jamie Foxx.

Sau hơn 3 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng (kể từ tác phẩm hài gia đình được đề cử 2 giải Quả Cầu Vàng Annie - 2014), Jamie Foxx sẽ trở lại với hình tượng viên cảnh sát đa mưu túc trí trong "Đột kích màn đêm".

Trong tác phẩm lần này, Jamie Foxx sẽ đảm nhận vai Vincent Downs, viên cảnh sát tinh nhuệ đã cùng với đồng nghiệp của mình phá bỏ phi vụ vận chuyển ma túy trái phép của gã chủ sòng bạc Stan Rubino (Dermot Mulroney đóng). Ôm hận trong lòng, Rubino quyết định bắt cóc con trai của Vincent để trả thù.

Đứng trước tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Vincent phải dùng hết trí lực để lần theo manh mối tìm ra tung tích của con mình. Tuy nhiên, trong lúc này, khó khăn tiếp tục chồng chất lên vai Vincent khi anh trở thành mục tiêu truy bắt của cả Thanh tra Sở nội vụ Jen Bryant (Michelle Monaghan thủ vai). Phải trốn chạy cả hai thế lực, đồng thời phải cứu lấy đứa con trai đang gặp nguy hiểm, liệu Vincent sẽ phải làm để giải quyết tất cả mọi rắc rối chỉ trong một đêm không ngủ đó?

Được biết, nghệ sĩ đa tài đã đóng góp rất nhiều ý tưởng để hoàn thiện kịch bản. Trong suốt 10 tháng trước khi chọn được đạo diễn cho phim, anh đã làm việc cùng với nhà sản xuất lừng danh Roy Lee, được biết đến với hàng loạt xuất phẩm kinh điển như: The Ring, The Departed và The Grudge. Không chỉ mong muốn cống hiến cho khán giả một tuyệt phẩm khi tái xuất màn ảnh, Jamie Foxx còn muốn tạo nên một nhân vật hành động mẫu mực mới, kể từ sau vai diễn để đời của anh trong "Collateral" (2004).

Jamie chia sẻ: “Tôi muốn xây dựng nhân vật Vincent giống như một ai đó mà bạn đã từng bắt gặp ở nơi mình đang sống. Vincent muốn được đoàn tụ với vợ, muốn được vui đùa cùng con trai nhưng hiện anh ấy đang bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, bị rượt đuổi bởi kẻ tàn bạo khét tiếng. Rõ ràng anh ấy chẳng còn bất cứ một lựa chọn nào khác". Chính trong hoàn cảnh không thể lùi bước này, điều duy nhất nhân vật Vincent phải làm là hành động ngay lập tức.

Không chỉ miêu tả các phân đoạn tâm lý hồi hộp trong hành trình giải cứu con tin mà Jamie cũng tự tay mình thực hiện nhiều pha hành động mạo hiểm và gay cấn. Tài tử sắp bước sang tuổi 50 đã bất chấp sức khỏe để quay những phân đoạn chiến đấu có tần suất dày đặc.

Sau khi học xong một số thế võ tổng hợp, Jamie Foxx gây ngạc nhiên cho êkíp sản xuất bởi khả năng ghi nhớ các động tác nhanh chóng và sự ứng biến trên trường quay. Trong một phân đoạn có máy quay di chuyển liên tục trong không gian hẹp, Jamie sử dụng mọi thứ xung quanh mình như dao dĩa, đồ dùng nhà bếp hay nồi niêu xoong chảo,... để làm vũ khí cho trận chiến khốc liệt.

Với sự cầm trịch của Jamie Foxx, "Đột kích màn đêm" được dự đoán sẽ khiến khán giả thực sự “ngừng thở” bởi khả năng diễn xuất chân thực và xuất thần của anh. Được biên kịch từng được đề cử Oscar - Anrea Berloff chấp bút và “bậc thầy phim giật gân” Baran Odar ngồi ghế đạo diễn, Đột Kích Màn Đêm là phép cộng của một đội ngũ sản xuất tên tuổi và xứng đáng là tác phẩm mở màn cho dòng phim hành động trong năm 2017./.