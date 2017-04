The Rock cùng dàn mỹ nhân “thiêu đốt” mùa phim hè với “Baywatch“

Độ nóng của nam tài tử cơ bắp Dwayne Johnson (The Rock) vẫn chưa hạ nhiệt với "Fast & Furious 8" mà còn sẵn sàng thiêu đốt mùa hè năm nay bằng một bộ phim hành động – hài – nóng bỏng mang tên "Baywatch - Đội Cứu Hộ Bãi Biển". Cựu đô vật sẽ vào vai Mitch Buchannon, đội trưởng đội cứu hộ, một người điềm tĩnh, gan dạ và tính tình vô cùng sôi nổi. Cộng sự quái chiêu của The Rock là Zac Efron với vai anh chàng cựu vận động viên Olympic Matt Brody. Trong quá trình bảo vệ bãi biển, cả Matt và Mitch sẽ phải đối đầu với những tình huống nguy hiểm nước sôi lửa bỏng. Lúc này, kinh nghiệm của Mitch sẽ phải kết hợp với linh tính và sự nhanh nhạy của Matt để giải quyết vấn đề. Tại sao phải “nhanh” trong khi họ có thể “chậm” mà vẫn quá “nguy hiểm”, cặp đôi sẽ hé lộ lời giải thích hợp lý nhất trong suốt bộ phim. Với "Fast 8", khán giả được xem màn trình diễn của những quái xế đầu hói và cơ bắp. Thậm chí đến diễn viên nữ cũng ăn mặc và đua xe như…đàn ông. Còn với "Baywatch", The Rock sẽ có những cộng sự mới, nóng bỏng và hấp dẫn hơn. Làm sao có thể vội được khi đôi mắt chúng ta sẽ bị hút chặt vào những cảnh quay chậm (slow-motion) phô diễn những đường cong bốc lửa, những cơ bắp vạm vỡ của các anh chàng, cô nàng làm nghề cứu hộ bãi biển này cơ chứ. Không chỉ một The Rock với cơ thể cường tráng, một Zac Efron với cơ bụng sáu múi, "Baywatch" còn đem đến một cái tên cực hot trong dàn diễn viên là cô đào Alexandra Daddario... và cựu hoa hậu Thế Giới 2000 Priyanka Chopra. Tất cả dàn nam thanh nữ tú này sẽ đem đến một mùa hè bất tận cho khán giả trên màn ảnh, với những bộ bikini bó sát đỏ rực, những tấm ngực trần đẫm mồ hôi trên bãi biển rực nắng. Đó là chưa kể "Baywatch" chắc chắn sẽ dành ra thời lượng kha khá để đưa người xem trải nghiệm những khung hình tuyệt đẹp tại bãi biển dọc thành phố Los Angeles với biển xanh, cát vàng và những ly cocktail mát mẻ. Nếu như cái tên Baywatch đã trở thành thương hiệu, một nét văn hóa tinh thần của người Mỹ thập niên 90 với thành công của bộ phim truyền hình gốc thì phiên bản làm lại này sẽ thổi một luồng gió mới vào thị trường quốc tế. "Baywatch" dự kiến khởi chiếu từ ngày 19/5. http://streaming.vov.vn/videostore/Uploaded/CiZotOkeK8Ly8UZVeuKg/2017_04_20/Baywatch_2017_Official_Trailer_Paramount_Pictures_YouTube_UNRS.MP4

