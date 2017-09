“The Shape of Water” giành giải Sư tử Vàng tại LHP Venice 2017

Bộ phim "The Shape of Water" với tựa đề Tiếng Việt là “Cô gái câm và quái vật” của đạo diễn người Mexico Guillermo del Toro đã giành giải Sư tử Vàng cho phim hay nhất tại Liên hoan phim (LHP) Venice 2017. Chiến thắng của bộ phim này là lần hiếm hoi trong những năm gần đây, mà ban giám khảo và báo chí quốc tế có chung ý kiến.

Kể từ buổi trình chiếu hồi tuần trước, tác phẩm nhận vô số lời khen ngợi từ giới truyền thông bởi phần nội dung cảm động, cách dẫn dắt tinh tế, và những khung hình tuyệt mỹ mà đạo diễn Toro đem lại.

Phim "The Shape of Water" lấy bối cảnh thời kỳ Chiến tranh Lạnh trong một xưởng thí nghiệm bí mật của người Mỹ. Tại đây, cô lao công bị câm Eliza do Sally Hawkins thủ vai tình cờ phát hiện ra một sinh vật biển kỳ lạ do Doug Jones thủ vai và dần nảy sinh tình cảm với nó.

Hình ảnh trong phim "The Shape of Water".

Để có được danh dự cao quý trên, "The Shape of Water" đã đánh bại các đối thủ nặng ký khác bao gồm Suburbicon của George Clooney và Downsizing của Alexander Payne trong cuộc rượt đuổi kéo dài 10 ngày giữa các bộ phim chất lượng cao và những ngôi sao hàng đầu. Đây là lần đầu tiên một nhà làm phim Mexico đoạt giải Sư tử Vàng tại Liên hoan phim Venice.

Đạo diễn Toro chia sẻ: "Tôi muốn dành tặng giải thưởng này cho tất cả những nhà làm phim trẻ Mexico hay Mỹ Latinh, những người đang mơ tới một câu chuyện theo hướng huyền thoại, như một câu chuyện cổ tích, và phải đối mặt với rất nhiều người nói rằng nó là bất khả thi. Cuối cùng, dự án ấy vẫn khả thi".

Ngay sau Liên hoan phim Venice, ông còn mang "The Shape of Water" tới liên hoan phim Toronto, qua đó giúp tác phẩm trở thành ứng cử viên nặng ký trên đường đua Oscar 2018. Phim dự kiến ra rạp tại Mỹ từ 8/12 tới.

Giải Đạo diễn xuất sắc tại Venice 2017 được trao cho Xavier Legrand với tác phẩm phim dài đầu tay "Custody" (Quyền nuôi con). Bộ phim xoay quanh chuyện một đôi vợ chồng ly dị, và những hệ lụy của sự kiện đối với con cái họ.

Trong khi Kamel El Basha giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc với tác phẩm tâm lý "The Insult", giải thưởng dành cho nữ diễn viên thuộc về một cái tên quen thuộc: Charlotte Rampling. Minh tinh 71 tuổi người Anh đã xuất sắc vượt qua Sally Hawkins của "The Shape of Water" nhờ bộ phim "Hannah" do đạo diễn Pallaoro thực hiện.

Giải Grand Jury - giải thưởng lớn thứ hai của Liên hoan phim Venice, thuộc về bộ phim kể về tấn bi kịch trong gia đình Foxtrot, do nhà làm phim người Israel Samel Maoz thực hiện,

Liên hoan phim Venice là Liên hoan phim lâu đời nhất thế giới, đồng thời được đánh giá là bệ phóng cho mùa giải của ngành công nghiệp điện ảnh thế giới. Các nhà làm phim hy vọng sẽ lặp lại thành công của những tác phẩm từng được tôn vinh tại Venice như phim ca nhạc "La La Land", phim về lạm dụng tình dục "Spotlight", phim không gian "Gravity" hay "Birdman", tất cả đều giành giải Oscar sau khi khởi chiếu ở Venice./.