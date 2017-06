Thượng viện Mỹ chiếu phim về nạn nhân da cam Việt Nam

Ngày 28/6, Thượng viện Mỹ đã bảo trợ cho buổi trình chiếu bộ phim "Chau - Beyond the Lines", một hoạt động trong nỗ lực hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam.

"Chau, Beyond the Lines", tạm dịch là “Châu, vượt trên những nét vẽ” là câu chuyện xúc động về cuộc đời của Lê Minh Châu, cậu thiếu niên Việt Nam không may mang trong mình những tật nguyền về thể xác nhưng luôn ấp ủ ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang.

Đạo diễn Courtney Marsh.

Qua bộ phim tài liệu kéo dài 35 phút, đạo diễn Courtney Marsh cùng các cộng sự muốn truyền tải tới khán giả thông điệp về hiện thực tàn khốc mà các nạn nhân đang phải trải qua do chất độc da cam. Đoàn làm phim cũng kỳ vọng sự chung tay của mọi người để giải quyết vấn đề nhân đạo nóng bỏng này.

Đạo diễn Courtney Marsh chia sẻ: "Câu chuyện của Châu là một câu chuyện toàn cầu vì ai trong chúng ta cũng có những khó khăn trong cuộc sống. Giống như những người khuyết tật khác, Châu cũng có những thử thách của riêng mình. Điều đáng nói về bộ phim này đó là thông qua sức mạnh ý trí, thông qua nỗ lực và tự tin vào bản thân, Châu đã làm được điều mà nhiều người cho là không thể. Tôi cho rằng điều đó áp dụng đối với tất cả chúng ta, đó là, nếu chúng ta tin vào bản thân, tập trung vào những gì chúng ta có hơn là những gì không có, thì ai cũng có thể thành công".

Quang cảnh buổi chiếu phim.

Thi Bay Miradoli xúc động sau khi xem xong bộ phim: "Tôi cho rằng đây là một câu chuyện rất ý nghĩa về khả năng chúng ta có thể vượt qua các khó khăn. Tôi rất thán phục quyết tâm và tài năng của Châu. Chúng ta cần hỗ trợ những người có nhiều tiềm năng như Châu. Ở Việt Nam có nhiều người đang sống với các hậu quả của chất độc da cam và bộ phim này cho thấy có rất nhiều thứ có thể đạt được nếu họ được nhận các chương trình, các dịch vụ hỗ trợ phù hợp. Tôi cho rằng cần phải nâng cao nhận thức của cộng đồng về những gì các nạn nhân da cam đang trải qua. Rất nhiều người không biết rằng hậu quả của chất động da cam kéo dài qua nhiều thế hệ. Nhiều trẻ em đã bị sinh ra với dị tật bẩm sinh do bố mẹ bị phơi nhiễm với chất độc da cam nhiều năm trước đây".

Bộ phim “Chau beyond the lines”, từng lọt vào danh sách ứng viên giải Oscar cho phim tài liệu năm 2016, dõi theo từng bước chân của Châu trong suốt chuyến hành trình 7 năm theo đuổi giấc mơ nghệ thuật, trải qua biết bao thử thách về cả thể xác lẫn tinh thần, cho đến ngày cậu hoàn thành ước nguyện.

Buổi trình chiếu bộ phim tại Thượng viện Mỹ được tổ chức bởi War Legacy Project, tổ chức đã có nhiều năm giúp đỡ các nạn nhân chiến tranh, và sự bảo trợ của Thượng Nghị sĩ Patrick Leahy.

Chất da cam được quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam với mục đích phát quang rừng rậm và xóa sổ nơi ẩn nấp của bộ đội Việt Nam. Chất da cam chứa chất độc dioxin là nguyên nhân gây ra dị tật ở trẻ sơ sinh, ung thư, tiểu đường, và nhiều bệnh tật khác. Ước tính có khoảng 4-6 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm vì chất độc này.

Thượng Nghị sĩ Patrick Leahy.

Từ năm 2007, Mỹ và Việt Nam đã khởi động chương trình tẩy độc dioxin tại vị trí các căn cứ quân sự cũ của Mỹ tại Việt Nam và hỗ trợ các nạn nhân tật nguyền tại các vùng bị nhiễm độc dioxin nghiêm trọng. Những sự hợp tác này nằm trong các nỗ lực khép lại quá khứ, hướng tới tương lai trong quan hệ song phương.

Trong những năm qua, dưới sự thúc đẩy của Thượng nghị sĩ Leahy, Ủy ban Phân bổ Ngân sách của Thượng viện Mỹ đã giải ngân 201,2 triệu USD cho các hoạt động khắc phục hậu quả chất độc da cam. Khoản chi này góp phần thúc đẩy quan hệ song phương và đáp ứng những đòi hỏi cấp bách về nhân đạo./.