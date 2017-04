Top 10 bộ phim mà phái đẹp nên xem để hiểu hơn về giá trị cuộc sống

'La Vie en Rose' (Huyền thoại âm nhạc) kể về cuộc đời nàng diva người Pháp tên Edith Piaf – người luôn dám mạnh mẽ đấu tranh để có quyền được sống, được hát và được yêu. Bộ phim được đánh giá là bản tình ca nhằm ca ngợi sự thăng hoa của tình yêu. Giây phút đầu tiên anh chàng người máy Wall-E gặp cô nàng Eve kiêu kỳ cũng là lúc âm nhạc tuyệt vời của La Vie En Rose được cất lên. 'G.I. Jane' (Nữ chiến binh quả cảm) là một bộ phim mà không hề có bất kỳ "nút thắt" phức tạp nào hay những cảnh chiến đấu dữ dội hào nhoáng mà vẫn thu hút được khán giả thì quả là đặc biệt. Bộ phim thể hiện tinh thần của một người phụ nữ và G.I. Jane chứa đựng những tình tiết không thể quên được và cốt truyện hoàn hảo tạo nên một tác phẩm hay. 'Mona Lisa Smile' (Nụ cười của nàng Mona Lisa) chắc hẳn đã cho bạn hiểu thế nào là giá trị của lòng tự trọng, sự dũng cảm và sự quyết tâm trong việc đưa ra các quyết định của mình. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều quan trọng nhất, hơn cả, bộ phim khiến bạn phải nghĩ lại nhiều điều về bản thân. Nhờ thông tin sâu sắc và dàn diễn viên không thể hợp hơn, Mona Lisa Smile không dừng lại ở những dạng phim chỉ phụ nữ thích xem mà nó ảnh hưởng tới các tầng lớp khán giả từ khắp nơi. 'Million Dollar Baby' (Cô gái triệu đô) diễn tả chân thật về sự khắc nghiệt và cay độc của cuộc sống ngoài đời thực. Đôi khi con người phải chấp nhận, đương đầu với những thử thách để thể hiện bản lĩnh bởi "không có con đường nào trải đầy hoa hồng". Đạo diễn Clint Eastwood đã rất thành công trong việc diễn tả một cách tinh tế tình huống truyện. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đây là một bộ phim nặng nề nhưng khi câu chuyện tập trung vào một người phụ nữ trẻ mong muốn trở thành một ngôi sao boxing thì chắc chắn sẽ không thể hy vọng một kết thúc đẹp. 'The Devil Wears Prada' (Yêu nữ hàng hiệu) xoay quanh bối cảnh về thế giới thời trang tuyệt đẹp. Thế nhưng, cái gì cũng có hai mặt, dù đẹp nhưng ẩn đằng sau đó là sự khắc nghiệt như chính vẻ đẹp của nó vậy. Ngay cả một thất bại dù nhỏ nhất cũng có thể khiến bạn "xuống dốc không phanh". Nhà sản xuất của bộ phim này không có ý định làm phim theo hướng để mọi người ấn tượng sâu sắc lâu dài nhưng quả thật, Devil Wears Prada đã rất xuất sắc khi xây dựng phim chạm được vào cảm xúc của người xem. 'Revolutionary Road' (Khát vọng tình yêu) được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết cùng tên nổi tiếng của nhà văn Richard Yates, miêu tả sinh động cuộc sống hôn nhân kiểu Mỹ thông qua cái nhìn của vợ chồng tầng lớp trung lưu Frank Wheeler và April Wheeler. Đoạn kết phim chắc chắn sẽ để lại trong bạn nhiều suy nghĩ về cuộc sống con người, cụ thể hơn là cuộc sống của chính bạn. Chúng ta có thể trốn chạy khỏi Paris để thoát khỏi tình huống khó khăn nhưng thực chất, mọi chuyện không đơn giản. Bạn có thể thay đổi môi trường sống nhưng bạn không thể thay đổi tính cách, tâm tư con người mình. 'The Queen' (Nữ hoàng) của đạo diễn Stephen Frears, đã diễn tả chính xác giai đoạn khó khăn của hoàng gia Anh sau sự ra đi của công nương Diana. Làm sao để đánh giá xem một người có đủ phẩm hạnh để làm quốc vương hay không khi mà xung quanh có quá nhiều thị phi chỉ chực chờ hướng thẳng vào họ? 'Erin Brockovich' (Nghị lực sống) kể về người phụ nữ có tên là Erin Brockovich có tính cách mạnh mẽ nhưng cũng rất dễ bị tổn thương. Trong nhiều hoàn cảnh, cô không được phép yếu đuối. Không phải là một thiên tài nhưng chính sự kiên trì và cách quan tâm, lo lắng cho mọi người khiến cô nhiều khi làm được những điều ngoài sức tưởng tượng. 'Eat Pray Love' (Ăn, cầu nguyện và yêu) là bộ phim nhằm đưa ra phương pháp đơn giản để vượt qua khủng hoảng: lựa bất kỳ 3 nước nào bắt đầu bằng chữ “L”, đến đó và khám phá chính bản thân mình. 'Where the Heart Is' (Nơi tình yêu bắt đầu) được đánh giá là một trong những bộ phim nổi bật nhất về tình yêu, tình bạn và sự tha thứ. Bộ phim kể về Novalee Nation, một cô gái mang thai khi chỉ mới 17 tuổi và liều lĩnh bỏ trốn tới California với bạn trai. Khi họ dừng lại ở Oklahoma, bạn trai Novalee bỏ rơi cô và đứa bé. Chỉ còn vài đô la trong tay, người mẹ trẻ bắt đầu phải đối mặt với muôn vàn khó khăn trong cuộc sống. Trái tim khao khát hạnh phúc và tinh thần nỗ lực không ngừng nghỉ của cô gái đã khiến hàng ngàn người cảm phục.

'La Vie en Rose' (Huyền thoại âm nhạc) kể về cuộc đời nàng diva người Pháp tên Edith Piaf – người luôn dám mạnh mẽ đấu tranh để có quyền được sống, được hát và được yêu. Bộ phim được đánh giá là bản tình ca nhằm ca ngợi sự thăng hoa của tình yêu. Giây phút đầu tiên anh chàng người máy Wall-E gặp cô nàng Eve kiêu kỳ cũng là lúc âm nhạc tuyệt vời của La Vie En Rose được cất lên. 'G.I. Jane' (Nữ chiến binh quả cảm) là một bộ phim mà không hề có bất kỳ "nút thắt" phức tạp nào hay những cảnh chiến đấu dữ dội hào nhoáng mà vẫn thu hút được khán giả thì quả là đặc biệt. Bộ phim thể hiện tinh thần của một người phụ nữ và G.I. Jane chứa đựng những tình tiết không thể quên được và cốt truyện hoàn hảo tạo nên một tác phẩm hay. 'Mona Lisa Smile' (Nụ cười của nàng Mona Lisa) chắc hẳn đã cho bạn hiểu thế nào là giá trị của lòng tự trọng, sự dũng cảm và sự quyết tâm trong việc đưa ra các quyết định của mình. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều quan trọng nhất, hơn cả, bộ phim khiến bạn phải nghĩ lại nhiều điều về bản thân. Nhờ thông tin sâu sắc và dàn diễn viên không thể hợp hơn, Mona Lisa Smile không dừng lại ở những dạng phim chỉ phụ nữ thích xem mà nó ảnh hưởng tới các tầng lớp khán giả từ khắp nơi. 'Million Dollar Baby' (Cô gái triệu đô) diễn tả chân thật về sự khắc nghiệt và cay độc của cuộc sống ngoài đời thực. Đôi khi con người phải chấp nhận, đương đầu với những thử thách để thể hiện bản lĩnh bởi "không có con đường nào trải đầy hoa hồng". Đạo diễn Clint Eastwood đã rất thành công trong việc diễn tả một cách tinh tế tình huống truyện. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đây là một bộ phim nặng nề nhưng khi câu chuyện tập trung vào một người phụ nữ trẻ mong muốn trở thành một ngôi sao boxing thì chắc chắn sẽ không thể hy vọng một kết thúc đẹp. 'The Devil Wears Prada' (Yêu nữ hàng hiệu) xoay quanh bối cảnh về thế giới thời trang tuyệt đẹp. Thế nhưng, cái gì cũng có hai mặt, dù đẹp nhưng ẩn đằng sau đó là sự khắc nghiệt như chính vẻ đẹp của nó vậy. Ngay cả một thất bại dù nhỏ nhất cũng có thể khiến bạn "xuống dốc không phanh". Nhà sản xuất của bộ phim này không có ý định làm phim theo hướng để mọi người ấn tượng sâu sắc lâu dài nhưng quả thật, Devil Wears Prada đã rất xuất sắc khi xây dựng phim chạm được vào cảm xúc của người xem. 'Revolutionary Road' (Khát vọng tình yêu) được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết cùng tên nổi tiếng của nhà văn Richard Yates, miêu tả sinh động cuộc sống hôn nhân kiểu Mỹ thông qua cái nhìn của vợ chồng tầng lớp trung lưu Frank Wheeler và April Wheeler. Đoạn kết phim chắc chắn sẽ để lại trong bạn nhiều suy nghĩ về cuộc sống con người, cụ thể hơn là cuộc sống của chính bạn. Chúng ta có thể trốn chạy khỏi Paris để thoát khỏi tình huống khó khăn nhưng thực chất, mọi chuyện không đơn giản. Bạn có thể thay đổi môi trường sống nhưng bạn không thể thay đổi tính cách, tâm tư con người mình. 'The Queen' (Nữ hoàng) của đạo diễn Stephen Frears, đã diễn tả chính xác giai đoạn khó khăn của hoàng gia Anh sau sự ra đi của công nương Diana. Làm sao để đánh giá xem một người có đủ phẩm hạnh để làm quốc vương hay không khi mà xung quanh có quá nhiều thị phi chỉ chực chờ hướng thẳng vào họ? 'Erin Brockovich' (Nghị lực sống) kể về người phụ nữ có tên là Erin Brockovich có tính cách mạnh mẽ nhưng cũng rất dễ bị tổn thương. Trong nhiều hoàn cảnh, cô không được phép yếu đuối. Không phải là một thiên tài nhưng chính sự kiên trì và cách quan tâm, lo lắng cho mọi người khiến cô nhiều khi làm được những điều ngoài sức tưởng tượng. 'Eat Pray Love' (Ăn, cầu nguyện và yêu) là bộ phim nhằm đưa ra phương pháp đơn giản để vượt qua khủng hoảng: lựa bất kỳ 3 nước nào bắt đầu bằng chữ “L”, đến đó và khám phá chính bản thân mình. 'Where the Heart Is' (Nơi tình yêu bắt đầu) được đánh giá là một trong những bộ phim nổi bật nhất về tình yêu, tình bạn và sự tha thứ. Bộ phim kể về Novalee Nation, một cô gái mang thai khi chỉ mới 17 tuổi và liều lĩnh bỏ trốn tới California với bạn trai. Khi họ dừng lại ở Oklahoma, bạn trai Novalee bỏ rơi cô và đứa bé. Chỉ còn vài đô la trong tay, người mẹ trẻ bắt đầu phải đối mặt với muôn vàn khó khăn trong cuộc sống. Trái tim khao khát hạnh phúc và tinh thần nỗ lực không ngừng nghỉ của cô gái đã khiến hàng ngàn người cảm phục.