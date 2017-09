Trailer “50 sắc thái” phần 3 khiến người hâm mộ “rạo rực“

Hãng phim Universal vừa tung ra trailer phần 3 series phim "50 sắc thái" khiến người hâm mộ "sôi sục". Theo dự kiến, phần 3 của bộ phim sẽ được trình làng vào ngày lễ Tình nhân - Valentine năm 2018.

"50 sắc thái" phần 3 sẽ ra mắt vào mùa Valentine 2018.

Trong đoạn trailer, chuyện tình của Anastasia Steele (Dakota Johnson thủ vai) và bạn trai tỷ phú người Anh Christian Gray (Jamie Dornan thủ vai) dường như sẽ có kết thúc tốt đẹp bằng một đám cưới hạnh phúc và một kỳ nghỉ trăng mật ngọt ngào.

Anastasia lộng lẫy trong chiếc váy cưới bằng ren trắng.

Mở đầu trailer, khán giả được chiêm ngưỡng cảnh hai người trao nhẫn cho nhau trong đám cưới. Trong khi cô dâu mỉm cười hạnh phúc, chàng tỉ phú bạo dâm thề thốt sẽ dành trọn cuộc đời để yêu thương và bảo vệ vợ mình.

Quyết định đi đến hôn nhân sau nhiều lần hợp - tan, Anastasia và Christian vẫn tái hiện lại một câu chuyện tình đầy nóng bỏng, cuồng say. Trailer “FIFTY Shades Freed" vẫn "ngập" cảnh nóng không thua kém hai phần trước. Tuy nhiên, cũng có nhiều cảnh lãng mạn đậm chất "ngôn tình" như cảnh hai người trên bãi biển và tại phòng ngủ của khách sạn trong tuần trăng mật.

Cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng trong đám cưới lãng mạn.

Mọi thứ đột ngột bị thay đổi khi xuất hiện cảnh đấu súng hỗn loạn và Anastasia bị tấn công từ phía sau bởi một người đàn ông cầm dao.

"FIFTY Shades Freed" là phần 3 phim chuyển thể từ tiểu thuyết đình đám của E.L James - Fifty Shades of Grey. Ở phần 3, câu chuyện tiếp tục xoay quanh mối tình của hai nhân vật Christian Grey (Jamie Dornan) và Anastasia Steele (Dakota Johnson) đã được tái hiện trong phần 1 "Fifty Shades of Grey" - "50 sắc thái" (2015) và "Fifty Shades Darker" - "50 sắc thái đen" (2017). Điều đặc biệt là kịch bản phần này do Niall Leonard, chồng của nhà văn E.L.James thực hiện.

Christian khoe cơ thể săn chắc, quyến rũ trong kỳ nghỉ trăng mật với vợ, Anastasia.

Đoạn trailer ra mắt, nhiều người hâm mộ đã thể hiện sự hào hứng trên Twitter: "Một trailer tuyệt vời. Tôi đang vô cùng phấn khích"...

"Fifty Shades Freed" là câu chuyện xoay quanh những mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân của cặp đôi khi sếp cũ của Anastasia bỗng quay về trả thù cô, cũng như hé lộ quá khứ đen tối của tỉ phú bạo dâm Christian Grey.

Bộ phim dự kiến ra mắt vào mùa Valentine 2018./.