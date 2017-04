Trailer ám ảnh, rùng rợn “nổi da gà” của Annabelle 2

Lần đầu tiên xuất hiện trong The Conjuring (2013), búp bê ma quái Annabelle đã gieo rắc ác mộng khủng khiếp cho khán giả. Phần phim mới nhất của The Conjuring có tên gọi Annabelle: Creation sẽ khám phá nguồn gốc bí ẩn của món đồ chơi chết người này. Vừa qua, tác phẩm đã tung ra trailer chính thức, hé lộ chuyện phim ma mị cùng những hình ảnh rùng rợn về Annabelle. Chỉ với thời lượng hơn 2 phút, đoạn trailer gây rợn tóc gáy với căn nhà ma ám của một cặp vợ chồng làm nghề chế tạo búp bê. Sau 20 năm kể từ cái chết của đứa con gái xấu số, họ quyết định cưu mang một vài đứa trẻ mồ côi. Những cô bé hồn nhiên ấy chưa kịp vui sướng với căn nhà mới đã phải chứng kiến các hiện tượng kinh dị. Họ liên tục bị quấy phá bởi hồn ma tà ác được trú ngụ trong con búp bê Annabelle. Trailer dày đặc những pha hù dọa có hiệu quả khiến người xem không khỏi giật mình. Annabelle trở lại hung hãn và tàn độc hơn. Nó đang âm mưu ám lấy đứa trẻ yếu nhất trong đám trẻ mồ côi. Annabelle: Creation do “ông hoàng kinh dị” James Wan sản xuất, người đã tạo nên những series ám ảnh nhất mọi thời đại như Saw, Insidious và The Conjuring. Ghế đạo diễn được giao cho David F. Sandberg, người thành công vang dội ngay từ tác phẩm đầu tay – Lights Out. Với những gương mặt bảo chứng chất lượng phim, Annabelle: Creation sẽ mang đến những trải nghiệm kinh hoàng nhất, xứng tầm là phần tiếp theo của vũ trụ kinh dị. http://streaming.vov.vn/videostore/Uploaded/usobwtNgx2k/2017_04_04/Annabelle_2_Khoi_Nguon__Official_Trailer_KC_11_08_2017_FZIR.mp4

Lần đầu tiên xuất hiện trong The Conjuring (2013), búp bê ma quái Annabelle đã gieo rắc ác mộng khủng khiếp cho khán giả. Phần phim mới nhất của The Conjuring có tên gọi Annabelle: Creation sẽ khám phá nguồn gốc bí ẩn của món đồ chơi chết người này. Vừa qua, tác phẩm đã tung ra trailer chính thức, hé lộ chuyện phim ma mị cùng những hình ảnh rùng rợn về Annabelle. Chỉ với thời lượng hơn 2 phút, đoạn trailer gây rợn tóc gáy với căn nhà ma ám của một cặp vợ chồng làm nghề chế tạo búp bê. Sau 20 năm kể từ cái chết của đứa con gái xấu số, họ quyết định cưu mang một vài đứa trẻ mồ côi. Những cô bé hồn nhiên ấy chưa kịp vui sướng với căn nhà mới đã phải chứng kiến các hiện tượng kinh dị. Họ liên tục bị quấy phá bởi hồn ma tà ác được trú ngụ trong con búp bê Annabelle. Trailer dày đặc những pha hù dọa có hiệu quả khiến người xem không khỏi giật mình. Annabelle trở lại hung hãn và tàn độc hơn. Nó đang âm mưu ám lấy đứa trẻ yếu nhất trong đám trẻ mồ côi. Annabelle: Creation do “ông hoàng kinh dị” James Wan sản xuất, người đã tạo nên những series ám ảnh nhất mọi thời đại như Saw, Insidious và The Conjuring. Ghế đạo diễn được giao cho David F. Sandberg, người thành công vang dội ngay từ tác phẩm đầu tay – Lights Out. Với những gương mặt bảo chứng chất lượng phim, Annabelle: Creation sẽ mang đến những trải nghiệm kinh hoàng nhất, xứng tầm là phần tiếp theo của vũ trụ kinh dị.