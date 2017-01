Việt Hương đòi Hứa Vĩ Văn hôn trong buổi giao lưu “Chạy đi rồi tính“

Dàn diễn viên của bộ phim “Chạy đi rồi tính” bao gồm Diễm My, Hứa Vĩ Văn,Trọng Khang, Duy Khánh, Diệu Nhi và Puka cùng xuất hiện trong sự kiện giao lưu và ra mắt poster mới nhân dịp Tết Âm lịch. Đồng thời, ekip cũng sắp xếp một suất chiếu đặc biệt cho người hâm mộ của bộ phim. Tại sự kiện, không gian rạp được trang trí với cây mai, nhành đào, lồng đèn đỏ và những bó hoa cúc rực rỡ sắc vàng. Việt Hương vừa trở về từ Mỹ cũng nhiệt tình tham dư buổi giao lưu. Diệu Nhi diện trang phục áo dài truyền thống cách tân sang trọng và nổi bật. Hứa Vĩ Văn. Hứa Vĩ Văn cùng diễn viên nhí Trọng Khang. Trong phần giao lưu, khán giả yêu cầu dàn diễn viên tái hiện lại một cảnh quay trong bộ phim. Lúc này, Việt Hương đột ngột đòi Hứa Vĩ Văn hôn mình thay vì Diễm My. Cô khăng khăng xem đây là món quà lì xì đầu năm. Hứa Vĩ Văn đứng hình “mắc cỡ” với yêu cầu này. Tình huống còn hài hước hơn khi Việt Hương đổi ý, yêu cầu Hứa Vĩ Văn hôn các diễn viên khác nữa. Dưới những tràng pháo tay, hô to cổ vũ từ khán giả, anh bất đắc dĩ phải thực hiện. Cuối cùng, Việt Hương quyết định tha cho Hứa Vĩ Văn và cô đùa rằng sẽ lấy cho bằng được nụ hôn đó khi vào rạp xem phim. Dù đang mang áo dài, Việt Hương vẫn leo lên thang và kéo dải băng phủ poster Tết của “Chạy đi rồi tính”. Rất đông người hâm mộ có mặt tại sự kiện. Với sức hút chưa thuyên giảm của bộ phim, nhà sản xuất đã quyết định công bố lịch chiếu mới xuyên Tết Âm lịch. Dòng người xếp hàng vào xem suất chiếu đặc biệt "Chạy đi rồi tính"./.

