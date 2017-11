Vũ Cát Tường và dàn sao Việt náo nức đi xem “bom tấn” Justice League

Nuổi ra mắt bộ phim bom tấn của Warner Bros. – Justice League ( Liên Minh Công Lý) đã diễn ra tại cả Hà Nội và Hồ Chí Minh, thu hút hàng loạt sao tham dự. Vũ Cát Tường là một trong những sao Việt đầu tiên háo hức đến với suất chiếu sớm của phim bom tấn này. Hoa hậu Dương Thuỳ Linh và MC Việt Nga thoải mái vui đùa tại sự kiện. Cặp đôi Tùng Sơn - Trang Lou tay trong tay đi xem phim. Huy Cung thích thú khoe tấm vé Justice League. Dustin Nguyễn phong cách và cá tính với bộ vest kẻ xanh. Dương Trần Nghĩa ăn mặc trẻ trung. Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh. Diễn viên, MC Diễm Hằng. Cao Thiên Trang ăn mặc cá tính tại buổi công chiếu "Justice League". Người mẫu Thuý Hằng. Người mẫu Bình An. Trong suốt 120 phút, Liên Minh Công Lý đã đem tới cho người xem những hình ảnh mãn nhãn, những trận chiến đánh nhau đã mắt cùng với phần thoại hết sức hài hước nhưng không kém phần thú vị. Đây cũng là bộ phim đầu tiên quy tụ dàn siêu anh hùng: Batman, Wonder Woman, Superman, Cyborg, Aquaman và The Flash./.

