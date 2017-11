41 tuổi, Blake Shelton vẫn là người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh

Ngày 14/11, nam ca sĩ 41 tuổi Blake Shelton đã được tạp chí People bình chọn là "Người đàn ông đương đại quyến rũ nhất thế giới" năm 2017. Blake Shelton không giấu được sự bất ngờ khi nói đùa: "Chắc hẳn các bạn hết người để bầu chọn rồi. Gwen (bạn gái Blake) thuyết phục tôi rằng tôi sẽ hối hận cả đời nếu không nhận món quà này và tận hưởng khoảnh khắc của bản thân", theo People. Blake từng là ban giám khảo cuộc thi The voice Mỹ. Anh là một trong những giám khảo được trả tiền cao nhất The Voice với mức lương hơn 13 triệu USD. Anh đã nổi danh với nhiều ca khúc nhạc đồng quê như "God gave me you", "Every time I hear that song", "Boys 'Round here"... Album mới ra gần đây và ngày 3/11, mang tên Texoma Shore đã đứng đầu bảng xếp hạng Billboard hạng mục Top Country albums. Tuy nhiên, rất nhiều người đã tranh cãi về kết quả bất ngờ này của People. Trang tin Bustle cho rằng Shelton không phải ngôi sao quá nổi bật với nhiều sự án có tầm ảnh hưởng rộng lớn nên đây không phải là lựa chọn hợp lý nhất. Shelton từng trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ với Keynette Williams và nữ ca sĩ Miranda Lambert. Sau khi cùng nhau ngồi ghế ban giám khảo ở The Voice, Shelton và Gwen Stefani bất ngờ hẹn hò khiến nhiều người hâm mộ vô cùng bất ngờ. Gwen hơn Blake tới 7 tuổi và đã có 3 người con riêng, nhưng điều này vẫn không thể ngăn cản cặp đôi đến với nhau./.

