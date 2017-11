Á hậu Huyền My diện trang phục hở táo bạo tại sự kiện

Kết thúc cuộc thi Miss Grand 2017, Á hậu Huyền My đã có những trải nghiệm vô cùng quý giá. Cô cũng dành thời gian để nghỉ ngơi bên bạn bè, người thân nhằm nạp lại năng lượng để trở lại với công việc. Vừa qua, Á hậu và mẹ đã có chuyến đi ngắn ngày tới Đài Loan để giảm căng thẳng. Trở về Việt Nam, Á hậu ngay lập tức trở lại với công việc khi tham dự một sự kiện tại Hà Nội. Kể từ sau cuộc thi Miss Grand, Á hậu Huyền My nhận được rất nhiều lời mời hợp tác từ các nhãn hàng. Tuy nhiên, vì muốn dành thời gian nghỉ ngơi trước khi trở lại nên Huyền My chưa vội nhận lời ngay. Tại sự kiện chiều 10/11, Huyền My khiến các khách mời chú ý khi diện bộ váy xẻ vòng một táo bạo của nhà thiết kế Lê Thanh Hoà. Thiết kế với chi tiết xẻ tinh tế, kết hợp cùng chân váy lông vũ giúp khoe được những lợi thế cơ thể của Á hậu nhưng vẫn sang trọng và thanh lịch. Ngay sau khi tham dự sự kiện tại Hà Nội, Á hậu và mẹ lại tiếp tục bay vào Sài Gòn để tham gia nhiều dự án khác. Nhờ Miss Grand, thần thái và phong cách thời trang của Huyền My cũng có nhiều thay đổi hơn, táo bạo và hiện đại, nhưng vẫn đảm bảo sự thanh lịch, sang trọng. Luôn nở nụ cười rạng rỡ tại sự kiện, dường như Huyền My đã lấy lại tinh thần sau những lùm xùm đáng tiếc vừa qua tại cuộc thi Miss Grand. Huyền My cho biết, cô khá buồn và áp lực trong những ngày qua khi theo dõi những thông tin trên truyền thông nhưng nhờ có sự động viên của gia đình, bạn bè và người hâm mộ nên cô đã nhanh chóng cân bằng trở lại. Huyền My tâm sự, điều quan trọng nhất đó là cô đã thể hiện hết mình tại cuộc thi Miss Grand và mang về vinh quang cho Việt Nam. Vị trí top 10 tuy đã khiến nhiều khán giả thất vọng nhưng là thành tích tốt nhất của Việt Nam tại cuộc thi Miss Grand cho đến hiện tại. Một tin vui với Huyền My và người hâm mộ đó là chính nhờ thành tích của cô mà sắc đẹp Việt Nam vừa thăng hạng từ vị trí 31 lên 30 trong bảng xếp hạng của Globalbeauties. Với thành tích lọt vào top 10, Á hậu Huyền My mang về 2,1 điểm và nâng tổng số điểm của Việt Nam lên 23,44./.

