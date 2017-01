Á hậu Huyền My diện váy hở vai quyến rũ tại We Choice Awards

Xuất hiện tại buổi lễ trao giải thưởng We Choice Awards 2016, Á hậu Huyền My lập tức trở thành tâm điểm của thảm đỏ trong một thiết kế cúp ngực gợi cảm của NTK Đỗ Long. Chi tiết đá và hạt trang trí trải dài khắp thân và chân váy tạo nên một thiết kế thanh lịch, tỏa sáng. Có thể nói, Huyền My làm chủ bộ trang phục, giúp cô tôn lên vẻ quyến rũ vốn có của mình. Để phù hợp với phom váy cúp ngực, Huyền My lựa chọn kiểu tóc bới cao sang trọng. Á hậu là tín đồ trung thành của những đôi hoa tai đính đá. Người đẹp thường xuyên kết hợp váy dạ hội cùng loạt trang sức tông trắng bởi nó khiến gương mặt của cô thanh tú và rạng rỡ hơn. Trong năm mới 2017, Huyền My mong muốn khám phá thêm nhiều lĩnh vực khác biệt như MC, diễn xuất và chạm chân nhiều vùng đất mới.

