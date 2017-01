Á hậu Lệ Hằng tự tin trình diễn thời trang tại Miss Universe

Trong ngày 15/1, tức ngày thứ ba tại Philippines, Á hậu Lệ Hằng trải qua hai hoạt động chính tại Miss Universe 2016 và thăm quan thắng cảnh tại thành phố Vigan và tham gia trình diễn trong chương trình thời trang Terno Fashion Show. Buổi biểu diễn thời trang Terno Fashion Show được xem như hoạt động đầu tiên Lệ Hằng tham gia trước giới truyền thông và khán giả Philippines. Trong bộ terno (quốc phục của Philippines) được thiết kế sang trọng, Lệ Hằng như hóa thành một quý cô cổ điển vừa thanh lịch, vừa quyến rũ. Trước đó, cô khá hồi hộp bởi ban tổ chức không sắp xếp buổi thử trang phục nào. Gần sát giờ diễn, các người đẹp mới nhìn và mặc thử kiểu trang phục sẽ trình diễn. Khá may mắn, thiết kế váy dạ hội bồng xòe, kết hợp cùng tay áo phồng khá phù hợp với vóc dáng của Lệ Hằng Trong hậu trường, cô tranh thủ dành ít phút để giao lưu trực tuyến cùng người hâm mộ Việt Nam trên trang cá nhân. Cô cho biết mình đang bị nhiệt miệng do thiếu uống nước, ngủ muộn và dậy sớm theo hành trình của các thí sinh. Tuy nhiên, người đẹp trấn an mọi người rằng cô vẫn khỏe và rất hào hứng với các hoạt động của Miss Universe Lệ Hằng diện bộ cánh sọc trắng đen của thương hiệu thời trang đẳng cấp Elisabetta Franchi khi thăm quan thành phố Vigan cùng các thí sinh. Lệ Hằng cùng các thí sinh của Miss Universe 2016 có cơ hội ngắm nhìn những con đường mang đậm nét kiến trúc cổ điển Tây Ban Nha. Các cô gái còn được nghe thông tin về địa danh lâu đời từng được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới này. Trong suốt hành trình tham quan, Lệ Hằng thân thiện chụp ảnh cùng nhiều thí sinh khác. Lệ Hằng khá thích thú với trải nghiệm tại Khu bảo tồn động vật Barluarte, cách trung tâm thành phố 10 phút di chuyển. Cô có dịp tiếp xúc trực tiếp và chụp ảnh cùng những chú hổ, chú vẹt, đà điểu đáng yêu./.

Trong ngày 15/1, tức ngày thứ ba tại Philippines, Á hậu Lệ Hằng trải qua hai hoạt động chính tại Miss Universe 2016 và thăm quan thắng cảnh tại thành phố Vigan và tham gia trình diễn trong chương trình thời trang Terno Fashion Show. Buổi biểu diễn thời trang Terno Fashion Show được xem như hoạt động đầu tiên Lệ Hằng tham gia trước giới truyền thông và khán giả Philippines. Trong bộ terno (quốc phục của Philippines) được thiết kế sang trọng, Lệ Hằng như hóa thành một quý cô cổ điển vừa thanh lịch, vừa quyến rũ. Trước đó, cô khá hồi hộp bởi ban tổ chức không sắp xếp buổi thử trang phục nào. Gần sát giờ diễn, các người đẹp mới nhìn và mặc thử kiểu trang phục sẽ trình diễn. Khá may mắn, thiết kế váy dạ hội bồng xòe, kết hợp cùng tay áo phồng khá phù hợp với vóc dáng của Lệ Hằng Trong hậu trường, cô tranh thủ dành ít phút để giao lưu trực tuyến cùng người hâm mộ Việt Nam trên trang cá nhân. Cô cho biết mình đang bị nhiệt miệng do thiếu uống nước, ngủ muộn và dậy sớm theo hành trình của các thí sinh. Tuy nhiên, người đẹp trấn an mọi người rằng cô vẫn khỏe và rất hào hứng với các hoạt động của Miss Universe Lệ Hằng diện bộ cánh sọc trắng đen của thương hiệu thời trang đẳng cấp Elisabetta Franchi khi thăm quan thành phố Vigan cùng các thí sinh. Lệ Hằng cùng các thí sinh của Miss Universe 2016 có cơ hội ngắm nhìn những con đường mang đậm nét kiến trúc cổ điển Tây Ban Nha. Các cô gái còn được nghe thông tin về địa danh lâu đời từng được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới này. Trong suốt hành trình tham quan, Lệ Hằng thân thiện chụp ảnh cùng nhiều thí sinh khác. Lệ Hằng khá thích thú với trải nghiệm tại Khu bảo tồn động vật Barluarte, cách trung tâm thành phố 10 phút di chuyển. Cô có dịp tiếp xúc trực tiếp và chụp ảnh cùng những chú hổ, chú vẹt, đà điểu đáng yêu./.