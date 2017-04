Á hậu Thuỳ Dung tất bật chạy show trước khi đi châu Âu du lịch

Tối 21/4, Á hậu Việt Nam 2016 Thuỳ Dung tham dự sự kiện thời trang do NTK Phương My tổ chức. Người đẹp diện một thiết kế đầm suông đơn giản và thanh lịch. Cô chọn lựa kiểu tóc uốn xoăn nhẹ và cột cao để nổi bật gương mặt thanh tú. Có thể nói, gu thời trang của Thuỳ Dung khá ổn định và luôn đề cao sự thanh lịch, phù hợp với độ tuổi. Tại sự kiện, Thuỳ Dung có dịp hội ngộ những người chị em thân thiết như Hoa khôi Áo dài Diệu Ngọc và Hoa hậu Thế giới người Việt Jolie Nguyễn. Á hậu tận tình hỏi thăm hai đồng nghiệp của mình sau nhiều ngày không gặp vì khác biệt trong lịch trình. Họ đều rất vui vẻ và trao cho nhau những nụ cười tươi tắn. Trong không gian sang trọng, Thuỳ Dung thử nhiều bộ váy khác nhau do NTK Phương My thực hiện. Á hậu vốn là tín đồ của màu sắc pastel và phong cách thanh lịch trong các mẫu váy do Phương My thực hiện. Do đó, khi được thử những trang phục mới nhất của NTK yêu thích, Thuỳ Dung cũng vô cùng hào hứng. Sau đó, Thuỳ Dung lập tức di chuyển sang trường Đại học Ngoại thương cơ sở TPHCM để chấm vòng sơ loại cuộc thi FTU Shine. Đây là cuộc thi ca hát uy tín, lâu đời của ngôi trường mà cô đang theo học. Thuỳ Dung được BTC tin tưởng giao đảm nhận cả vai trò đại sứ và giám khảo cuộc thi bởi những thành tích học tập và hoạt động nổi bật: Hoa khôi Đại học Ngoại thương TPHCM 2016, Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2016 cùng giải thưởng "Người đẹp Tài năng". Là giám khảo xuyên suốt duy nhất, Thuỳ Dung nắm giữ nhiệm vụ chọn lọc ra những tài năng âm nhạc nổi bật để tiến vào vòng tiếp theo của cuộc thi. Lần đầu đảm nhận vai trò "cầm cân nảy mực", Thuỳ Dung cảm thấy hào hứng và cũng đôi chút lo lắng. Tuy vậy, sự trẻ trung và những nhận xét chân thật của Thuỳ Dung khiến không khí vòng loại thật sự “nóng”. Trong tuần tới, Thuỳ Dung tiết lộ cô sẽ có một chuyến du lịch châu Âu và khám phá nền văn hoá vốn là niềm đam mê của cô. Song song đó, Thuỳ Dung tập trung cho việc học tại trường Đại học Ngoại thương TPHCM và hướng đến các hoạt động học sinh - sinh viên.

