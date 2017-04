Á hậu Thuỳ Dung xinh đẹp, giản dị tham dự đường chạy vì trẻ em nghèo

Mới đây, Á hậu Việt Nam 2016 Thuỳ Dung có mặt tại Thảo Cầm Viên để tham gia chương trình đi bộ từ thiện mang tên “Walk for dream 2”. Sự kiện do Quỹ Xây dựng Trường học cho trẻ em nghèo BASF Vietnam khởi xướng và tổ chức. Từ trước đến nay, việc học đối với Thuỳ Dung luôn là ưu tiên hàng đầu bởi Á hậu nhận thức được rằng giáo dục đóng vai nền tảng quan trọng của mỗi con người. Theo cô, đối với mọi em nhỏ nghèo, việc đến trường giống như một ước mơ vậy. Khi biết đến "Walk for dream 2", Thuỳ Dung nhận thấy đây là một chương trình ý nghĩa và mong muốn đóng góp cùng mọi người hoàn thành ước mơ được đến trường của nhiều trẻ em nghèo. Đặc biệt, cô còn dẫn theo bố mẹ của mình tham dự chương trình vô cùng ý nghĩa này. Á hậu Thuỳ Dung xuất hiện với phong cách vô cùng đơn giản: áo thun của chương trình và chiếc quần jeans năng động. Cô Á hậu xinh đẹp luôn nở nụ cười thân thiện với các bạn trẻ tham gia chương trình. Trước khi đường chạy bắt đầu, Thuỳ Dung cùng tham dự một buổi khởi động tập thể tràn đầy năng lượng. Thời gian qua, Thuỳ Dung gần như "mất tích" khỏi các sự kiện giải trí do tập trung cho việc học tập và thi cử liên tục. Dù vậy, người đẹp cố gắng nhận lời tham gia các chương trình đề cao tính giáo dục, văn hoá và luôn gắn liền với hình ảnh một sinh viên năng động, trẻ trung. Nhờ hoạt động một cách chọn lọc, định hướng từ gia đình, Á hậu vẫn giữ được thành tích học tập ổn định và ngày càng chiếm được cảm tình của khán giả. Sắp tới, Thuỳ Dung có chuyến công tác ngắn tại châu Âu để khám phá văn hoá, du lịch. Bên cạnh đó, Thuỳ Dung cũng hy vọng có cơ hội đại diện Việt Nam tham gia các cuộc thi nhan sắc uy tín trên thế giới.

