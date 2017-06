Á hậu Thuý Vân diện áo sơ mi giấu quần, sang Singapore làm giám khảo

Á hậu Quốc tế Thúy Vân vừa có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để lên đường tới Singapore. Được biết, Thúy Vân là một trong số các giám khảo khách mời tư vấn phong cách thời trang cho các thí sinh tham gia chương trình ‘How do I look’ trong 2 tập. Tại sân bay, người đẹp khiến nhiều người bất ngờ xen lẫn thích thú khi thay đổi sang phong cách năng động, cá tính. Kết hợp giữa jacket jeans, boot đen và váy sơ mi trắng, chân dài 9x trở nên trẻ trung, phá cách hơn. Cùng với đó, phụ kiện được phối linh hoạt với trang phục cũng giúp cho Thúy Vân ghi điểm. Chính sự biến hóa linh hoạt và chắc tay trong cách phối đồ, phụ kiện nên Thúy Vân đã lọt vào mắt xanh của BTC thời trang đình đám nhất kênh truyền hình Diva ‘How do I look’. Từng có kinh nghiệm làm MC của các chương trình truyền hình và phong cách thời trang ổn định, Thúy Vân sẽ đưa ra những lời tư vấn hữu ích và giúp đỡ các thảm họa thời trang, giúp họ thay đổi gu ăn mặc của mình. Với những kinh nghiệm, kiến thức về thời trang cùng vốn tiếng Anh lưu loát, Thúy Vân hứa hẹn sẽ trở thành một trong những tên tuổi nổi bật trong chương trình này. Điểm thú vị là những nhân vật của ‘How do I look’ đều là những con người bình thường trong cuộc sống với đủ những vóc dáng, tính cách, nghề nghiệp khác nhau. "How do I look" không chỉ gây ấn tượng ở sự biến hóa của nhân vật mà còn bởi những lời khuyên hữu ích từ giám khảo. Ngoài kinh nghiệm tham gia các cuộc thi sắc đẹp, Thúy Vân luôn biết cách đón đầu xu hướng thời trang.

Á hậu Quốc tế Thúy Vân vừa có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để lên đường tới Singapore. Được biết, Thúy Vân là một trong số các giám khảo khách mời tư vấn phong cách thời trang cho các thí sinh tham gia chương trình ‘How do I look’ trong 2 tập. Tại sân bay, người đẹp khiến nhiều người bất ngờ xen lẫn thích thú khi thay đổi sang phong cách năng động, cá tính. Kết hợp giữa jacket jeans, boot đen và váy sơ mi trắng, chân dài 9x trở nên trẻ trung, phá cách hơn. Cùng với đó, phụ kiện được phối linh hoạt với trang phục cũng giúp cho Thúy Vân ghi điểm. Chính sự biến hóa linh hoạt và chắc tay trong cách phối đồ, phụ kiện nên Thúy Vân đã lọt vào mắt xanh của BTC thời trang đình đám nhất kênh truyền hình Diva ‘How do I look’. Từng có kinh nghiệm làm MC của các chương trình truyền hình và phong cách thời trang ổn định, Thúy Vân sẽ đưa ra những lời tư vấn hữu ích và giúp đỡ các thảm họa thời trang, giúp họ thay đổi gu ăn mặc của mình. Với những kinh nghiệm, kiến thức về thời trang cùng vốn tiếng Anh lưu loát, Thúy Vân hứa hẹn sẽ trở thành một trong những tên tuổi nổi bật trong chương trình này. Điểm thú vị là những nhân vật của ‘How do I look’ đều là những con người bình thường trong cuộc sống với đủ những vóc dáng, tính cách, nghề nghiệp khác nhau. "How do I look" không chỉ gây ấn tượng ở sự biến hóa của nhân vật mà còn bởi những lời khuyên hữu ích từ giám khảo. Ngoài kinh nghiệm tham gia các cuộc thi sắc đẹp, Thúy Vân luôn biết cách đón đầu xu hướng thời trang.