Á hậu Trương Thị May bất ngờ diện lại bộ váy của mẹ cách đây 30 năm

Trước đây, Trương Thị May từng một vài lần lựa chọn những bộ cánh của mẹ để dự sự kiện và gặp gỡ công chúng. Lần nào cũng vậy, mọi thứ đều vẹn nguyên cảm xúc nơi Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2007 - đó là niềm tự hào, sự trân trọng về những món đồ quý giá mà mẹ cô đã cất công gìn giữ suốt ngần ấy năm qua. Đặc biệt hơn, trang phục lần này mà cô giới thiệu trong bộ ảnh thời trang mới nhất chính là món quà mà bố Trương Thị May dành tặng cho vợ trong một lần ông đi công tác xa. Qua bộ ảnh, cô muốn lưu lại ký ức của gia đình cũng như hy vọng bản thân sẽ tạo ra niềm vui nho nhỏ bằng việc tái hiện thời thanh xuân của mẹ trong studio. Bộ váy cổ điển với gam màu tím xanh chủ đạo kết hợp cùng thân áo rời tua rua mang đến cho Trương Thị May vẻ nữ tính nhưng cũng không kém phần cuốn hút, bí ẩn. Điểm nhấn của bộ trang phục là chiếc áo khoác dài ôm dáng có họa tiết hoa nổi bật được điểm xuyến những viên ngọc trai đính kết một cách tỉ mỉ, cầu kỳ. Người đẹp cũng khéo léo tạo ra sự hài hòa khi cài chiếc băng đô và sử dụng tấm vải mỏng phủ đầu tone-sur-tone, tạo sự hài hòa và thống nhất xuyên suốt của bộ trang phục. Người đẹp cũng khéo léo tạo ra sự hài hòa khi cài chiếc băng đô và sử dụng tấm vải mỏng phủ đầu tone-sur-tone, tạo sự hài hòa và thống nhất xuyên suốt của bộ trang phục. Trương Thị May từng nhiều lần chia sẻ rằng cô rất thích mặc lại quần áo của mẹ lúc còn trẻ vì thời trang đang quay vòng xu hướng. Đồ của mẹ cô 30 năm trước rất đẹp và "mô-đen". Thậm chí, Á hậu xinh đẹp khẳng định nếu không nói ra có thể nhiều người sẽ nghĩ đó là trang phục mới, được sản xuất ở thời hiện tại./.

Trước đây, Trương Thị May từng một vài lần lựa chọn những bộ cánh của mẹ để dự sự kiện và gặp gỡ công chúng. Lần nào cũng vậy, mọi thứ đều vẹn nguyên cảm xúc nơi Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2007 - đó là niềm tự hào, sự trân trọng về những món đồ quý giá mà mẹ cô đã cất công gìn giữ suốt ngần ấy năm qua. Đặc biệt hơn, trang phục lần này mà cô giới thiệu trong bộ ảnh thời trang mới nhất chính là món quà mà bố Trương Thị May dành tặng cho vợ trong một lần ông đi công tác xa. Qua bộ ảnh, cô muốn lưu lại ký ức của gia đình cũng như hy vọng bản thân sẽ tạo ra niềm vui nho nhỏ bằng việc tái hiện thời thanh xuân của mẹ trong studio. Bộ váy cổ điển với gam màu tím xanh chủ đạo kết hợp cùng thân áo rời tua rua mang đến cho Trương Thị May vẻ nữ tính nhưng cũng không kém phần cuốn hút, bí ẩn.

Điểm nhấn của bộ trang phục là chiếc áo khoác dài ôm dáng có họa tiết hoa nổi bật được điểm xuyến những viên ngọc trai đính kết một cách tỉ mỉ, cầu kỳ. Người đẹp cũng khéo léo tạo ra sự hài hòa khi cài chiếc băng đô và sử dụng tấm vải mỏng phủ đầu tone-sur-tone, tạo sự hài hòa và thống nhất xuyên suốt của bộ trang phục. Người đẹp cũng khéo léo tạo ra sự hài hòa khi cài chiếc băng đô và sử dụng tấm vải mỏng phủ đầu tone-sur-tone, tạo sự hài hòa và thống nhất xuyên suốt của bộ trang phục. Trương Thị May từng nhiều lần chia sẻ rằng cô rất thích mặc lại quần áo của mẹ lúc còn trẻ vì thời trang đang quay vòng xu hướng. Đồ của mẹ cô 30 năm trước rất đẹp và "mô-đen". Thậm chí, Á hậu xinh đẹp khẳng định nếu không nói ra có thể nhiều người sẽ nghĩ đó là trang phục mới, được sản xuất ở thời hiện tại./.