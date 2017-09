Á hậu Trương Thị May cài hoa hồng cho mẹ nhân dịp lễ Vu Lan

Trương Thị May vốn là người theo đạo Phật và sống thanh tịnh cùng gia đình từ nhỏ, chính vì vậy mùa Vu Lan là một trong những dịp lễ quan trọng của cô. Đây cũng là dịp để cô dành tình cảm cho mẹ và gia đình. Nhân dịp lễ Vu Lan, cô đã mời mẹ cùng chụp chung bộ ảnh kỉ niệm đầy ý nghĩa. Á hậu Trương Thị May đã trân trọng cài hoa hồng đỏ lên ngực mẹ để tỏ lòng tôn kính và tấm lòng hiếu thảo cô dành trọn cho mẹ nhân dịp này. Cô cũng muốn gửi đến thông điệp cho mọi người, đừng quên công lao cha mẹ sinh thành, dưỡng dục và luôn thể hiện tình cảm của mình ngay khi còn có thể, ngay khi ba mẹ còn bên cạnh mình. Lễ cài bông hồng trong dịp Vu Lan được xem là một buổi lễ báo hiếu quan trọng đối với những người con Phật. Tuy nhiên, buổi lễ này không chỉ dành cho Phật tử mà tất cả mọi người không theo đạo vẫn có thể tham dự. Trương Thị May chia sẻ, mẹ cô luôn là người theo sát trong mỗi hoạt động của cô. Mẹ Trương Thị May còn là người đứng ra sắp xếp công việc cho con gái cưng. Cô thường đi cùng Trương Thị May trong suốt các chuyến công tác xa gần. Chính vì lẽ đó mà tình cảm của May dành cho mẹ rất thiêng liêng. Một số hình ảnh của Trương Thị May trong dịp lễ Vu Lan:

