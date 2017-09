Angelina Jolie nói gì trước tin đồn tái hợp Brad Pitt?

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Angelina Jolie đã có những chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống riêng tư sau tròn một năm ly hôn Brad Pitt.

Theo đó, "bà Smith" thừa nhận, “Tôi đã rất khó khăn khi trải qua một năm đầy biến cố trong cuộc sống hôn nhân. Tôi không thích độc thân, đó không phải là điều mà tôi mong muốn. Chuyện đó chẳng có gì tốt đẹp cả, tôi đã bị ảnh hưởng khá nhiều về cảm xúc và cả vấn đề sức khỏe sau quyết định ly hôn".

Hiện tại, Angelina Jolie đang có mặt ở Mỹ để quảng bá cho bộ phim "First They Killed My Father". Nữ diễn viên bày tỏ, đã lâu lắm rồi cô không đứng ra quảng bá cho bộ phim nào cả, vì vậy việc phải lo liệu cho "First They Killed My Father" không hề đơn giản. “Tôi không còn mạnh mẽ như trước” - Angelina Jolie nói.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Angelina Jolie cũng đề cập đến hai ca phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú và buồng trứng nhằm ngăn ngừa ung thư cách đây bốn năm của mình. Cô chia sẻ, “Tôi hạnh phúc vì mình không bị ung thư và nếu có bị, nó cũng sẽ muộn hơn vài năm. Nhưng bù lại, tâm trạng của tôi rất tốt”.

Trước đó, theo nguồn tin từ phía bạn thân của cặp đôi - nhà báo Ian Halperin, Brad Pitt và Angelina Jolie quyết định tái hợp. Cặp đôi đã bí mật gặp gỡ, chia sẻ những cảm xúc và cùng xây dựng lại mối quan hệ từ đầu.