Anh, em trai “chuẩn soái ca” của những người nổi tiếng

Cậu em trai Alex Waston của Emma Watson sở hữu vẻ đẹp lịch lãm đầy lôi cuốn. Alex không nối nghiệp diễn viên của chị mà ghi dấu với vai trò người mẫu cho các hãng thời trang. Jessica Alba có một cậu em trai - Joshua Alba. Anh cũng là một diễn viên từng tham gia diễn xuất trong các bộ phim như: "CSI", "Alpha dogs", "Dark angel". Zac Efron lần đầu tiết lộ về em trai Dylan Efron vào tháng 7/2015. Kể từ đó, Dylan đảm nhiệm vị trí trợ lý cho nhà sản xuất Ravi Metha. Austin Swift - em trai Taylor Swift được nhiều người biết đến từ năm 2016. Trong vụ lùm xùm với Kanye West "đá xéo", Taylor bị hàng loạt người "chỉ trích", Austin là người duy nhất bên cạnh và ủng hộ cô. Trên trang cá nhân, Austin đăng một clip ghi lại cảnh anh ném đôi giày Yeezy 350 thuộc thương hiệu của Kanye, vào sọt rác. Sau đó, anh bắt đầu xuất hiện nhiều với vai trò là diễn viên điện ảnh. Em trai nam tài tử Chris Evans - Scott Evans cũng là một diễn viên. Anh từng xuất hiện trong phim: "Confessions of a Shopaholic", "The lovely bones", "One life to live". James Middleton - em trai Công nương Kate phát triển sự nghiệp của mình với Công ty triệu đô Boomf - công ty chuyên in ảnh lên kẹo dẻo marshmallow. Ba người anh em trai quyến rũ nhà Hemsworth:Chris, Liam và Luke (từ trái qua phải). Người anh cả Luke cũng là diễn viên, anh từng xuất hiện trong series phim truyền hình "Westworld". Oliver Hudson cũng nổi tiếng không kém cô em gái Kate Hudson. Anh là một diễn viên, được biết đến trong các bộ phim: "Rules of engagement", "Nashville", "Scream queens". Siêu mẫu Gigi Hadid và Bella Hadid có một cậu em trai 18 tuổi - Anwar Hadid. Anwar cũng nối gót hai chị của mình trong làng mẫu. Anh từng xuất hiện trong các show diễn của nhiều nhãn hàng nổi tiếng như: Hugo Boss, Tommy x Gigi Rock show... Nam tài tử Alexander Skarsgård là anh trai của "Chú hề IT" - Stellan Skarsgård. Anh được khán giả biết đến trong hàng loạt bộ phim nổi tiếng như: "True Blood", "The Legend of Tarzan".../.

