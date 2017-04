Caddie Mộc Trà xinh như công chúa, lần đầu catwalk cùng mẹ Elly Trần

Elly Trần vừa trình làng bộ sưu tập thời trang trẻ em mới nhất thuộc thương hiệu Elly’s Babies do cô làm chủ. Đây là show diễn thời trang đầu tiên Elly Trần thực hiện từ việc thiết kế, sản xuất trang trang phục, chỉ đạo tổ chức. Elly Trần đã mất ba tháng với nhiều đêm mất ngủ để có được 30 bộ trang phục thành phẩm ra mắt công chúng. Vốn tính cách cầu toàn, người đẹp tự tay chuẩn bị mọi thứ, từ đường chỉ may hay bông hoa đính lên áo. Elly Trần chăm chút cho thương hiệu Elly’s Babies không khác con ruột thứ ba của mình. Elly Trần xuất hiện cùng công chúa Cadie Mộc Trà trong một bộ váy ton sur ton. Cadie Mộc Trà xuất hiện vô cùng tươi tắn không kém mẹ. Elly Trần thoải mái chơi đùa cùng con khi biểu diễn thời trang. Cadie Mộc Trà càng lớn càng xinh đẹp với gương mặt xinh xắn như búp bê. Bé có phong thái vô cùng dạn dĩ và tự tin. Show diễn diễn ra thành công, để lại nhiều ấn tượng cho các gia đình đến tham dự. Có thể nói, sự kiện này đánh dấu và khẳng định nỗ lực trong lĩnh vực thời trang mẹ và bé của người đẹp. Elly Trần chia sẻ động lực giúp cô tiến xa trong ngành này chính là hi vọng được giúp các gia đình Việt có được những dịch vụ tốt nhất.

