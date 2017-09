Cao Ngân bi gọi là “bộ xương di động“: Lỗi không phải do cô ấy!

Đêm chung kết Vietnam's Next top Model kết thúc với chiến thắng được cho là thuyết phục của Kim Dung. Thế nhưng, điều Quán quân Kim Dung không ngờ nhất, đó là thay vì chiến thắng và những nỗ lực của cô được tung hô, thì hình ảnh "siêu gầy" của Cao Ngân lại thay thế Kim Dung phủ sóng khắp mạng xã hội, các phương tiện truyền thông và cũng nhận được sự chú ý lớn nhất của dư luận.

Cao Ngân chỉ còn da bọc xương xuất hiện trong đêm chung kết Việt Nam's Next top.

Hình ảnh Cao Ngân với thân hình gầy gò chỉ còn da bọc xương cũng đồng thời “cứu” BTC Việt Nam's Next Top khỏi việc bị chỉ trích những hạt sạn trong đêm chung kết: một mùa All Stars kết thúc với kịch bản nhạt nhẽo, phần catwalk của các thí sinh yếu, công tác chuẩn bị vụng về gấp gáp, khâu tổ chức kém...

Thân hình "siêu gầy" của Cao Ngân.

Cao Ngân thanh minh: “Vì cuồng Next Top quá nên Ngân quay lại đêm chung kết cùng Top 3, vì Ngân đang ốm yếu nên mới bị trơ xương”. Một người bạn thân của Cao ngân cũng lên tiếng bênh vực: “Các bạn có biết trước khi tham gia All Stars cô ấy đã phải gắng gượng với bệnh tật và vô vàn điều kinh khủng không thể chia sẻ với báo chí không? Bạn đọc báo, chỉ được biết cô ấy bị cướp giật té dập phổi, gãy xương nhưng đó chưa phải là điều kinh khủng nhất mà cô ấy đã trải qua mà cô đã cố tình giấu kín để mọi người không phải lo lắng! Thậm chí trước khi lên sàn diễn, Cao Ngân còn tâm sự trong hậu trường rằng: "Thôi để em cầm theo miếng khăn giấy, để lỡ máu có ra còn chặn kịp, không thôi có gì là chết!".

Một người bạn lên tiếng bênh vực Cao Ngân trên trang cá nhân.

Sau khi biết sự thật này, nhiều người bày tỏ sự xúc động, thậm chí là rơi nước mắt thương cảm trước câu chuyện bệnh tật mà Cao Ngân đang gánh chịu. Như vậy là Cao Ngân đã “đăng quang” theo cách của riêng cô: làn sóng phản đối, chỉ trích, chửi bới dèm pha mạnh mẽ không kém làn sóng ủng hộ, cổ vũ cô giàu nghị lực vượt qua bệnh tật để chiến đấu hết mình vì đam mê nghệ thuật.

Các thí sinh chửi bới nhau trong nhà chung Việt Nam's Next top.

Tuy nhiên, trong đêm chung kết Việt Nam Next Top Model, bên cạnh top 3, hai thí sinh nhận được yêu thích nhất chương trình là Cao Thiên Trang và Kiki Lê đã từ chối xuất hiện với lý do là không đảm bảo sức khoẻ và chuẩn bị chưa kỹ càng. Cao Thiên Trang và Kiki Lê có thể từ chối, vậy vì lý do gì Cao Ngân nhất thiết phải “cố sống cố chết” để xuất hiện trong đêm chung kết Việt Nam's Next Top mặc dù cô vừa bị té dập phổi, gãy xương, ho ra máu?

Theo BBC, hai tập đoàn thời trang nổi tiếng - LVMH và Kering sở hữu những nhà mốt lớn nhất thế giới như Christian Dior, Gucci, Louis Vuitton, Givenchy, Yves Saint Laurent... đã đưa ra quyết định chính thức cấm mẫu siêu gầy trong bối cảnh nhiều ý kiến chỉ trích ngành thời trang đang khuyến khích chứng biếng ăn của giới chân dài.

Làng mốt thế giới chính thức cấm mẫu siêu gầy lên sóng.

Thế giới từng chứng kiến nhiều trường hợp người mẫu nhịn ăn, ép cân cho đến chết. Chân dài Pháp Isabelle Caro qua đời ở tuổi 28 vào năm 2010 sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh chán ăn. Người mẫu Brazil Ana Carolina Reston qua đời năm 21 tuổi vì chỉ ăn táo và khoai tây để thực hiện giấc mơ người mẫu. Vào tháng 3 năm nay, Balenciaga sa thải hai giám đốc casting sau khi những người này bị đồng nghiệp tố bỏ đói khoảng 150 người mẫu trong cầu thang tối suốt ba giờ đồng hồ.

Ban tổ chức Việt Nam’s Next top có nhận thức được hình ảnh thiếu thẩm mỹ của Cao Ngân trong buổi tổng duyệt hay không?

Ban tổ chức Việt Nam’s Next top có nhận thức được tác hại của việc để lọt hình ảnh người mẫu siêu gầy lên sóng truyền hình trước hàng nghìn người xem hay không?

Ban tổ chức Việt Nam’s Next top có “ngầm” tuyên ngôn: "siêu gầy" mới là chuẩn mẫu Việt mà họ đang hướng tới hay không?

Những câu hỏi đó chỉ có thể chờ đợi chính BTC Việt Nam's Next top trả lời được. Cho đến giờ, người gánh chịu sức ép dư luận lớn nhất vẫn là Cao Ngân, sức nóng của chương trình chưa thuyên giảm, còn công chúng vẫn miệt mài tranh cãi. Một mùa giải Việt Nam’s Next top đầy tính drama: từ việc để các người mẫu chửi bới nhau và kết thúc bằng việc tạo hiệu ứng dư luận xung quanh một cô người mẫu siêu gầy tạo dáng trên sân khấu trong đêm chung kết.

Tạo hiệu ứng khủng khiếp cho Việt Nam's Next top, Ban tổ chức có bất chấp mọi chiêu trò, và ở một khía cạnh nào đó, đã "thành công"?./.

