Cao Ngân đã “đơ đẳng cấp” như thế nào suốt mùa giải All Stars?

Ở tập đầu tiên Cao Ngân đã rơi vào nhóm nguy hiểm, tuy nhiên may mắn đã mỉm cười khi giám khảo quyết định không loại ai. Sang tập 2, trong thử thách xử lý tình huống trên sàn catwalk Cao Ngân khiến khán giả bật cười khi tay cầm giày và nhón chân đi catwalk. Thử thách thứ hai Cao Ngân đã thể hiện bản lĩnh của đàn chị khi cùng giúp đỡ và động viên Hồng Xuân vượt qua thử thách chụp hình trên cà kheo. Kể từ tập 3 cái tên Cao Ngân bắt đầu được chú ý nhiều hơn với những phát ngôn "cười ra nước mắt". Khi giám khảo nói sẽ loại Cao Ngân, cô không ngần ngại phản biện lại "Em nghĩ Ban Giám Khảo siêu ác". Trong khuôn khổ buổi casting với các nhà thiết kế và thương hiệu trong sự kiện EuroSphere, Cao Ngân không ngần ngại nhờ sự trợ giúp của bạn đồng nghiệp và nhà thiết kế cho cô diễn vị trí vedette với mục đích được nhân đôi số điểm. Ở phần đánh giá và loại, Nam Trung yêu cầu: “em thử cáu xem nào”. Bao nhiêu sự kìm nén bấy lâu đã được Cao Ngân giải tỏa thành tiếng hét đến xanh mặt đối với Võ Hoàng Yến: “Chị im đi!” Trong thử thách nhảy Disco ở tập 4, Cao Ngân tự biết nhảy không thuộc chuyên môn của mình nên tỏ ra áy náy vô cùng khi cô là nguyên nhân chính khiến các thí sinh khác phải quay đi quay lại nhiều lần. Giữ vững phong độ “duyên” trong cách trả lời câu hỏi, Cao Ngân biện hô: “Ngại muốn chết! Mà biết làm sao bây giờ!" Trong thử thách chụp hình với trăn ở tập 5, "thánh đơ" Cao Ngân đã sở hữu cho mình tấm ảnh đẹp nhất và vươn lên làm thủ lĩnh nhà chung. Dù dành được chiến thắng nhưng Nam Trung thì lại cho rằng Cao Ngân đạt được sự hoàn hảo đó là do may mắn. Nam Trung đã sẵn sàng nhường “ghế nóng” và cho Cao Ngân một lần thử trải nghiệm cảm giác người cầm trịch và đưa ra những đòi hỏi cho các thí sinh trong một cuộc thi. Ở tập 6, với thử thách chụp ảnh động với thang dây và nước, Cao Ngân là thí sinh duy nhất tỏ ra không hề mệt mỏi, cô thực hiện đủ mọi động tác để chứng minh mình vào đến vòng này không phải nhờ may mắn như Nam Trung nhận xét. Tập 7, Cao Ngân khá mờ nhạt và không được đánh giá cao. Cô cùng Chà Mi, Lại Thanh Hương, Cao Thiên Trang rơi vào nhóm nguy hiểm và phải tiếp tục thực hiện thử thách catwalk. Trong tập 8, khi chụp ảnh trên không, chính vì không sợ độ cao nên ngay lần đầu tiên Cao Ngân đang tạo ra cho mình những dáng ngã người sau rất nguy hiểm. Giám khảo Nam Trung đã tỏ ra rất thích thú với phần thể hiện lần này của Cao Ngân. Ở tập 10, khi bắt cặp với "soái ca" Hứa Vĩ Văn, Cao Ngân có chút lúng túng và quên đi mất việc xử lý trang phục. Tuy nhiên, sau những lời góp ý và hướng dẫn từ phía ban giám khảo, Cao Ngân đã bình tĩnh hơn và thể hiện phần thi của mình tốt hơn. Khi chỉ còn một tập cuối cùng và cũng là tập chung kết thì cô cùng với Cao Thiên Trang là hai thí sinh phải nói lời chia tay chương trình. Tuy phải dừng chân ở Top 5 nhưng Cao Ngân đã thực sự tỏa sáng theo cách riêng của mình. Và khi nhắc đến Cao Ngân của mùa giải All Stars, thì chắc hẳn sẽ không ai quên được hình ảnh của một cô gái miền Tây chân thật, chất phát và vô cùng duyên dáng./. http://streaming.vov.vn/2017_09_02/trcTNqWZC9eAHKGedWEBJA/CAO_NGAN_NANG_DONG_TRONG_TRANG_PHUC_CASUAL_BASIC_CUA_CANIFA.mp4 http://streaming.vov.vn/2017_09_02/trcTNqWZC9eAHKGedWEBJA/CAO_NGAN_TRONG_TVC_QUANG_BA_CUA_VIFW_THU_DONG_2017.mp4

