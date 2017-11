Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của 12 Hoa hậu đẹp nhất lịch sử Hoa hậu Thế giới

Aishwarya Rai - Hoa hậu Thế giới 1994 - cho đến nay vẫn được đánh giá là người đẹp nổi bật nhất lịch sử cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Người đẹp sinh năm 1994 cũng là một diễn viên, người mẫu sáng giá của Bollywood. "Nữ thần Ấn Độ" sở hữu cặp mắt xanh mở to đẹp mê hồn, trở thành người đại diện quảng cáo cho nhiều thương hiệu, trong đó có Pepsi. Priyanka Chopra từ lâu đã là một tượng đài nhan sắc ở Bollywood với vai trò là một diễn viên, ca sĩ tài năng. Cô từng đoạt vương miện Hoa hậu thế giới năm 2000. Người đẹp Ấn Độ này cũng là gương mặt trong nhiều bộ phim và quảng cáo nổi tiếng . Rosanna Davison là một người mẫu, diễn viên, ca sĩ. Người đẹp sinh năm 1984 đăng quang Hoa hậu Thế giới năm 2013. Rosanna là con gái của nhạc sĩ ca khúc "Lady in red", Chris de Burgh. Người đẹp Nga - Ksenia Sukhinova đăng quang Hoa hậu Thế giới năm 2008. Cô từng là một ngôi sao truyền hình, người mẫu và là Hoa hậu Nga 2007. Sukhinova cũng là cái tên được chuyên trang sắc đẹp Missology đánh giá cao và từng được ghi danh vào top 3 Hoa hậu đẹp nhất thế giới. Vu Văn Hà là đại diện của Trung Quốc giành chiến thắng trong đêm chung kết Hoa hậu Thế giới 2012. Người đẹp 28 tuổi cũng là một diễn viên, ca sĩ, người mẫu, dẫn chương trình... Cô đã vượt qua 116 đối thủ để giành được chiếc vương miện danh giá này. Ann Sidney là gương mặt quen thuộc đối với khán giả màn ảnh rộng. Tuy nhiên, đến khi đăng quang Hoa hậu thế giới năm 1964, sự nghiệp của người đẹp đến từ xứ sở sương mù mới thực sự thành công. Sau chiến thắng này, cô đã được mời tham gia rất nhiều bộ phim truyền hình, trong đó có "The Avengers, "You only live twice"... Sinh năm 1989, người đẹp đến từ Venezuela đã vinh dự được trao vương miện Hoa hậu Thế giới năm 2011. Vốn là một cô nhi khi lên 8 nên Ivian Sarcos thấu hiểu sự khó khăn khi không có cha mẹ. Cô từng có ý định trở thành một nữ tu, nhưng cuộc sống đã đưa đẩy cô đến với vai trò của một người nổi tiếng. Người đẹp Ba Lan Aneta Kręglicka là cô gái giành chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 1989. Sở hữu chiều cao lý tưởng - 1m73, cô gái tóc vàng này từng là một vũ công nổi tiếng ở Ba Lan. Hoa hậu thế giới 2010 Alexandria Mills là một người mẫu khá nổi tại Mỹ. Alexandria Mills cao 1,75m, đến từ Kentucky và sở hữu vẻ đẹp đặc trưng của những cô gái Mỹ với tóc vàng bồng bềnh, đôi mắt xanh, nụ cười nồng ấm. Hoa hậu thế giới 2015 - Mireia Lalaguna từng là một người mẫu đến từ từ Tây Ban Nha. Vượt qua hàng trăm đối thủ nặng ký, Lalaguna là người đẹp đầu tiên của Tây Ban Nha đăng quang hoa hậu quốc tế. Năm 18 tuổi, người đẹp đến từ Kempsey, bang New South Wales, Penelope Coelen đã đăng quang Hoa hậu Thế giới 1968. Trước đó, bà vốn là một người mẫu, diễn viên nổi tiếng Rolene Strauss đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới năm 2014. Nữ hoàng sắc đẹp từng là sinh viên y khoa của ĐH Free State ở Bloemfontein. Rolene Strauss là Hoa hậu Nam Phi thứ ba giành chiến thắng tại đấu trường Miss World./.

