Chuyện showbiz: Bạn trai cũ Văn Mai Hương hẹn hò với Á hậu Tú Anh?

Hình ảnh bạn trai cũ, người Văn Mai Hương vừa tiết lộ chia tay đi ăn cùng Á hậu Tú Anh và những người bạn bất ngờ được chia sẻ. (Kenh14.vn) Cách đây vài giờ, Đàm Thu Trang vừa chia sẻ bức ảnh chụp chiếc iPhone X mới toanh cùng lời cảm ơn đến "người thương". Dù không đề cập tên tuổi người tặng nhưng hầu như mọi người đều đoán ra chủ nhân món quà này chính là Cường Đô la. Ngay sau chia sẻ của Đàm Thu Trang, rất nhiều fan đã để lại bình luận chúc mừng khi cô may mắn gặp được người yêu tâm lý, ga lăng và chiều chuộng hết lòng. (Tienphong.vn) Dailymail đưa tin, tối thứ sáu vừa qua, The Weeknd bị bắt gặp đi cùng người mẫu Yovanna Ventura khi rời khỏi hộp đêm Hyde ở Hollywood. Đáng chú ý, chân dài 21 tuổi ngồi trong xe hơi với The Weeknd chính là bạn gái cũ của Justin Bieber. (Saostar.vn) Beyonce lần đầu để 2 con sinh đôi 5 tháng tuổi lộ diện trước ống kính thợ săn ảnh. (Dantri.com.vn) Sau thời gian im lặng, vừa qua Á hậu Hoàng My đã có những chia sẻ chân thành sau sự cố “vạ miệng” khi gửi lời nhắn tới các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Người đẹp cảm thấy vô cùng có lỗi với bố mẹ vì “đã để người khác lăng mạ và sỉ nhục bản thân đến như vậy“. Mới đây, cô lại tiếp tục đăng tải một bức “tâm thư” khá dài với nội dung khuyên anti-fan chửi như thế nào cho văn minh trên mạng xã hội. (Saostar.vn) Chia sẻ hình ảnh mới, tân Hoa hậu Đại dương 2017 khiến cộng đồng ngỡ ngàng vì gương mặt khác lạ sau khi đăng quang cách đây ít ngày. (Danviet.vn) Diễn viên Hoàng Anh đã vui mừng cho biết trước đó vợ anh vừa sinh con gái đầu lòng tại một bệnh viện ở California, Mỹ. Bé được đặt tên Mỹ là Abbie, tên Việt Nam là Nguyễn Quỳnh Bảo Anh, tên ở nhà là Nu. (Giadinh.net.vn) Sau thời gian công khai người yêu, mới đây MC Nguyễn Hoàng Linh - chương trình "Chúng tôi là chiến sĩ" bất ngờ chia sẻ hình ảnh hạnh phúc, ngọt ngào khi mừng sinh nhật bạn trai mới tại một resort ở Phú Quốc. (Phunusuckhoe.vn) Theo Billboard, doanh thu trong tuần đầu của Reputation - sản phẩm âm nhạc của Taylor Swift sẽ vượt mốc 1 triệu bản thay vì 700.000 bản như dự đoán trước đây. (Motthegioi.vn) Trải qua phần thi vấn đáp với chuyên gia tiếng Anh, thí sinh Lê Thị Kiều Nhung vô cùng bối rối khi chuyên gia chỉ vào bản đồ và hỏi: "Anh ấy đến từ đâu?". Kiều Nhung khá hồn nhiên trả lời là "Trung Quốc" trong khi đây là phần hỏi bằng tiếng Anh, lẽ ra Kiều Nhung phải nói là "China". (Vietnamnet.vn) Trước chia sẻ của Lan Ngọc về lùm xùm cướp vai với Angela Phương Trinh, Phương Trang - em gái nữ diễn viên "taxi, em tên gì?" đã bất ngờ "đá đểu" Lan Ngọc trên trang mạng cá nhân. Cụ thể, Phương Trang chia sẻ một bài viết có nội dung bênh vực gái mình và theo đó, cô cũng không quên đính kèm theo dòng trạng thái: "Lan Ngọc mà sống như con nòng nọc".(FBNV)./.

