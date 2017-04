Chuyện showbiz: Bảo Anh không lo bạn trai ghen khi đóng cảnh “nóng“

Angela Phương Trinh lên tiếng về tin đồn mũi biến dạng sau thẩm mỹ: "Nếu mọi người nhìn kỹ hình ảnh của Trinh ngày hôm nay có thể tự mỗi người sẽ có câu trả lời rồi. Thời gian vừa qua, Trinh bận rộn rất nhiều với dự án thời trang của mình cũng như dự án kinh doanh, đóng phim sắp tới, không thể nào nghỉ một thời gian để chỉnh sửa, thẩm mỹ. Trinh cũng đã và đang rất hài lòng với sắc đẹp của mình rồi, không muốn làm thêm bất cứ điều gì cả". (Ảnh: Dân trí) Phương Thanh tiết lộ quá khứ từng xin việc ở quán bia ôm: "Cũng may là lần đó đi xin việc bị từ chối, nếu không tôi không biết mình sẽ ra sao nữa", nữ ca sĩ tiết lộ về thời điểm gặp khó khăn, phải đánh liều xin vào làm trong những quán nhậu, bia ôm... (Ảnh: Thanh niên) Hơn 20 năm giấu kín, Phi Nhung bất ngờ công khai con gái ruột? Theo chia sẻ từ fanpage chính thức của nữ ca sĩ Phi Nhung, con gái cô đã tốt nghiệp Đại học tại Mỹ và từng xuất hiện trong 1 MV khá nổi tiếng của cô. (Ảnh: Tiền phong) Bảo Anh không lo bạn trai ghen khi đóng cảnh "nóng" với Hữu Vi: Khi được hỏi phản ứng của Hồ Quang Hiếu về MV mới, Bảo Anh nói: "Đến bây giờ tôi vẫn chưa cho anh Hiếu xem. Tôi nghĩ thời đại này, trai gái yêu nhau không còn quá bảo thủ. Bạn trai tôi sẽ không ghen đâu, anh Hiếu chắc chắn hiểu cho công việc của tôi". (Ảnh: VnExpress) Ngọc Duyên được bổ nhiệm làm đại sứ quảng bá Olympic mùa đông 2018: Ngọc Duyên được chính quyền tỉnh Gangwon - Hàn Quốc bổ nhiệm làm đại sứ quảng bá chính thức cho Olympic mùa đông 2018.(Ảnh: VTC news) Minh Tuyết tiết lộ Bằng Kiều siêu giàu nhưng ki bo khó tưởng tượng: Trong một đêm nhạc, Minh Tuyết hài hước tiết lộ Bằng Kiều đi siêu xe chục tỷ đồng nhưng tính tình rất "ki bo" và đưa ra dẫn chứng cụ thể. (Ảnh: VTC News) MC Nguyên Khang, Hà Anh nhảy flashmob với “đả nữ” Dương Tử Quỳnh; Tham dự sự kiện "Safe step-Các bước an toàn đường bộ Việt Nam", MC Nguyên Khang, siêu mẫu Hà Anh đã có dịp nhảy flashmob với Dương Tử Quỳnh. Janet Jackson chia tay chồng trẻ khi con vừa chào đời được 3 tháng: Nữ ca sỹ Janet Jackson vừa chia tay chồng trẻ khi con trai Wissam Al Mana vừa chào đời được 3 tháng. Chê Tom Hiddleston, nhà sản xuất tiếp tục mời Daniel Craig đóng Bond: Theo Page Six, Tom Hiddleston đã trượt vai James Bond và nhà sản xuất của loạt phim điệp viên kinh điển này đang thuyết phục Daniel Craig trở lại.

