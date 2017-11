Chuyện showbiz: Chi Pu tiếp tục ra MV mới dù bị chỉ trích hát quá tệ

Dù chưa phát hành nhưng album vol.9 của Mỹ Tâm đã “cháy” hàng: Đến trưa ngày 20/11, Mỹ Tâm và ekip đã phải gửi lời xin lỗi đến các khán giả vì phải tạm dừng việc đặt trước album vol.9 vì số lượng đặt đĩa vượt quá dự tính ban đầu. (VOV.VN) Sau ca sĩ, Chi Pu tự gọi mình là Hoa hậu trong MV mới: Mới đây, nữ ca sĩ đã hé lộ teaser sản phẩm âm nhạc thứ 3. Trong teaser này, có thể thấy Chi Pu hóa thân thành một Hoa hậu vừa đăng quang. Thay vì tuyên bố: “Từ hôm nay, hãy gọi tôi là ca sĩ” thì lần này, Chi Pu muốn sử dụng câu “Từ hôm nay, hãy gọi tôi là Hoa hậu”. (VOV.VN) Những hình ảnh chưa công bố sau màn tranh cãi giữa Minh Tú và Kỳ Duyên: Trái ngược với khi tranh cãi trên sóng, cả 3 huấn luyện viên Phạm Hương, Minh Tú, Kỳ Duyên đã có những giây phút thân thiết ở hậu trường The Look. (VOV.VN) Minh Nhí kể về ngày mình bị cấm diễn, đồng nghiệp và học trò đều quay lưng, duy chỉ có Tiết Cương ở cạnh giúp thầy vượt qua ngày tháng đen tối. (Tiền Phong) Ca sĩ Thủy Tiên: Nhiều người từng ghét tôi vì yêu Công Vinh: Thuỷ Tiên kể lúc cô và Công Vinh công khai tình cảm, "cả Việt Nam ghét tôi vì nghĩ đây là chiêu trò để nổi tiếng. Chính anh Công Vinh cũng bị toàn bộ người hâm mộ quay lưng”. (VOV.VN) Chân Tử Đan và vợ xếp hàng mua bánh mì ở Hội An: Vợ chồng ngôi sao hành động Hong Kong thưởng thức món ăn đặc trưng khi đến Việt Nam du lịch ở miền Trung. (VNE) Vượt qua Taylor Swift, Beyonce trở thành nữ nghệ sĩ giàu nhất năm 2017: Theo Forbes, Beyonce đã kiếm được 105 triệu USD phần lớn nhờ doanh thu từ album hit "Lemonade" và chùm tour lưu diễn vòng quanh thế giới 'Formation". (Thanh niên) Hoa hậu Hong Kong bị hành khách tố không xếp hàng khi lên máy bay: Một người dùng Weibo mới đây bày tỏ sự bất mãn trên trang cá nhân rằng Hoa hậu Hong Kong Trần Khải Lâm lợi dụng ngôi vị Hoa hậu để được ưu ái khi sử dụng dịch vụ công cộng. Theo người này, tại sân bay, Khải Lâm không chịu xếp hàng như những khách khác, cô chen lên trước và yêu cầu được hỗ trợ đặc biệt vì... là Hoa hậu. (ngoisao.net) Bữa tiệc hậu Victoria's Secret Fashion show 2017 bị “tuýt còi“: Bữa tiệc diễn ra sau Victoria's Secret Fashion show 2017 tại Thượng Hải không thể diễn ra bởi lệnh cấm từ chính quyền địa phương. (VOV.VN) Rung động trước vẻ đẹp nữ thần của Angelababy: Mới đây, người đẹp 28 tuổi xuất hiện lộng lẫy trong bộ ảnh mới. Diện đầm ôm sát, đội vương miện, tô son đỏ nổi bật với làn da trắng sứ, Angelababy tỏa sáng như một nữ thần. (Tiền phong)

Dù chưa phát hành nhưng album vol.9 của Mỹ Tâm đã “cháy” hàng: Đến trưa ngày 20/11, Mỹ Tâm và ekip đã phải gửi lời xin lỗi đến các khán giả vì phải tạm dừng việc đặt trước album vol.9 vì số lượng đặt đĩa vượt quá dự tính ban đầu. (VOV.VN) Sau ca sĩ, Chi Pu tự gọi mình là Hoa hậu trong MV mới: Mới đây, nữ ca sĩ đã hé lộ teaser sản phẩm âm nhạc thứ 3. Trong teaser này, có thể thấy Chi Pu hóa thân thành một Hoa hậu vừa đăng quang. Thay vì tuyên bố: “Từ hôm nay, hãy gọi tôi là ca sĩ” thì lần này, Chi Pu muốn sử dụng câu “Từ hôm nay, hãy gọi tôi là Hoa hậu”. (VOV.VN) Những hình ảnh chưa công bố sau màn tranh cãi giữa Minh Tú và Kỳ Duyên: Trái ngược với khi tranh cãi trên sóng, cả 3 huấn luyện viên Phạm Hương, Minh Tú, Kỳ Duyên đã có những giây phút thân thiết ở hậu trường The Look. (VOV.VN) Minh Nhí kể về ngày mình bị cấm diễn, đồng nghiệp và học trò đều quay lưng, duy chỉ có Tiết Cương ở cạnh giúp thầy vượt qua ngày tháng đen tối. (Tiền Phong) Ca sĩ Thủy Tiên: Nhiều người từng ghét tôi vì yêu Công Vinh: Thuỷ Tiên kể lúc cô và Công Vinh công khai tình cảm, "cả Việt Nam ghét tôi vì nghĩ đây là chiêu trò để nổi tiếng. Chính anh Công Vinh cũng bị toàn bộ người hâm mộ quay lưng”. (VOV.VN) Chân Tử Đan và vợ xếp hàng mua bánh mì ở Hội An: Vợ chồng ngôi sao hành động Hong Kong thưởng thức món ăn đặc trưng khi đến Việt Nam du lịch ở miền Trung. (VNE) Vượt qua Taylor Swift, Beyonce trở thành nữ nghệ sĩ giàu nhất năm 2017: Theo Forbes, Beyonce đã kiếm được 105 triệu USD phần lớn nhờ doanh thu từ album hit "Lemonade" và chùm tour lưu diễn vòng quanh thế giới 'Formation". (Thanh niên) Hoa hậu Hong Kong bị hành khách tố không xếp hàng khi lên máy bay: Một người dùng Weibo mới đây bày tỏ sự bất mãn trên trang cá nhân rằng Hoa hậu Hong Kong Trần Khải Lâm lợi dụng ngôi vị Hoa hậu để được ưu ái khi sử dụng dịch vụ công cộng. Theo người này, tại sân bay, Khải Lâm không chịu xếp hàng như những khách khác, cô chen lên trước và yêu cầu được hỗ trợ đặc biệt vì... là Hoa hậu. (ngoisao.net) Bữa tiệc hậu Victoria's Secret Fashion show 2017 bị “tuýt còi“: Bữa tiệc diễn ra sau Victoria's Secret Fashion show 2017 tại Thượng Hải không thể diễn ra bởi lệnh cấm từ chính quyền địa phương. (VOV.VN) Rung động trước vẻ đẹp nữ thần của Angelababy: Mới đây, người đẹp 28 tuổi xuất hiện lộng lẫy trong bộ ảnh mới. Diện đầm ôm sát, đội vương miện, tô son đỏ nổi bật với làn da trắng sứ, Angelababy tỏa sáng như một nữ thần. (Tiền phong)