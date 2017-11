Chuyện showbiz: Chi Pu vướng nghi vấn hẹn hò bạn trai Hàn Quốc

Mới đây, một vài trang mạng xã hội chia sẻ thông tin Chi Pu đang hẹn hò với Jin Ju Hyung - nam chính trong MV "Cho ta gần hơn" khiến người hâm mộ xôn xao. Hari Won bị "ném đá" bởi dẫn chương trình vô duyên tại lễ trao giải âm nhạc châu Á MAMA đã diễn ra tại nhà hát Hoà Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. (Kênh 14) Thanh Hằng, Tóc Tiên giống nhau từ trang phục đến kiểu tóc tại lễ trao giải âm nhạc MAMA. Xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải âm nhạc châu Á MAMA, Diễm My mang trang sức trị giá 800 triệu, sánh bước bên Hứa Vĩ Văn. Dương Hoàng Yến lên tiếng bênh vực Dương Cầm sau phát ngôn chê Miu Lê - Only C. Hoàng Yến cho rằng " những lời nhận xét của Dương Cầm mang tính xây dựng, giúp nghệ sĩ tốt hơn chứ không hề công kích hay muốn chê bai bất kỳ ai." (Sao Star) Chiều 26/11, hôn lễ của Nhật Thủy và ông xã hơn 14 tuổi diễn ra với sự chung vui của nhiều đồng nghiệp, bạn bè thân thiết. (Zing) Trong bộ ảnh cưới mới được chia sẻ, Khởi My lựa chọn trang phục cưới dáng ôm sát với phần đuôi cá. Sự kết hợp giữa hai nhân vật Đông Nhi và Hoàng Thuỳ đang được quan tâm nhất hiện nay đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của hơn 30.000 khán giả Đà Thành tại đại hội thời trang âm nhạc Vision Steps of Glory 2017.

Mới đây, một vài trang mạng xã hội chia sẻ thông tin Chi Pu đang hẹn hò với Jin Ju Hyung - nam chính trong MV "Cho ta gần hơn" khiến người hâm mộ xôn xao. Hari Won bị "ném đá" bởi dẫn chương trình vô duyên tại lễ trao giải âm nhạc châu Á MAMA đã diễn ra tại nhà hát Hoà Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. (Kênh 14) Thanh Hằng, Tóc Tiên giống nhau từ trang phục đến kiểu tóc tại lễ trao giải âm nhạc MAMA. Xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải âm nhạc châu Á MAMA, Diễm My mang trang sức trị giá 800 triệu, sánh bước bên Hứa Vĩ Văn. Dương Hoàng Yến lên tiếng bênh vực Dương Cầm sau phát ngôn chê Miu Lê - Only C. Hoàng Yến cho rằng " những lời nhận xét của Dương Cầm mang tính xây dựng, giúp nghệ sĩ tốt hơn chứ không hề công kích hay muốn chê bai bất kỳ ai." (Sao Star) Chiều 26/11, hôn lễ của Nhật Thủy và ông xã hơn 14 tuổi diễn ra với sự chung vui của nhiều đồng nghiệp, bạn bè thân thiết. (Zing) Trong bộ ảnh cưới mới được chia sẻ, Khởi My lựa chọn trang phục cưới dáng ôm sát với phần đuôi cá. Sự kết hợp giữa hai nhân vật Đông Nhi và Hoàng Thuỳ đang được quan tâm nhất hiện nay đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của hơn 30.000 khán giả Đà Thành tại đại hội thời trang âm nhạc Vision Steps of Glory 2017.