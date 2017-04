Chuyện showbiz: Cường Đôla hỏi Hà Hồ: “Mình là gì của nhau“

Cường Đôla viết cho Hồ Ngọc Hà: 'Mình là gì của nhau?'. Đại gia phố núi đặt câu hỏi "Ta là gì của nhau" rồi sau đó tự trả lời chắc nịch "Là một gia đình nhỏ gồm ba người". Dòng trạng thái rất tình cảm của Cường Đôla dành riêng cho vợ cũ Hồ Ngọc Hà và con trai Subeo đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Mẹ con Kiều Trinh casting phim về tình dục của Nguyễn Hoàng Điệp. Đây là dự án mới của đạo diễn "Đập cánh giữa không trung". Buổi casting của đoàn phim "Câu chuyện buồn nhất thế gian" ở TP HCM thu hút hơn 50 ứng viên tham gia, trong đó có mẹ con nghệ sĩ Kiều Trinh và diễn viên Thùy Anh. Ngày 13/4, tạp chí Forbes công bố danh sách "30 Under 30 Asia" (30 người nổi tiếng dưới 30 tuổi thành công nhất châu Á). Suboi, nữ rapper của Việt Nam có tên trong danh sách 300 người gây ấn tượng trong năm 2016. Cô dẫn đầu hạng mục "Giải trí và thể thao" và có mặt trong Top 30. Rapper 27 tuổi là gương mặt duy nhất của Việt Nam được Forbes vinh danh và sẽ xuất hiện trên trang bìa của tạp chí này vào tháng 5. Lý Hải - Minh Hà sang Malaysia theo lời mời từ ban tổ chức giải thưởng "Influence Asia 2017". Đây là sự kiện tổ chức hai năm một lần nhằm tôn vinh những cá nhân có thành tựu và ảnh hưởng trên các mạng xã hội. Lều Phương Anh đi thi hát khi mang bầu 4 tháng. Ca sĩ là thí sinh của chương trình "Người hát tình ca", sẽ phát sóng vào tháng 5. Lều Phương Anh là một trong những thí sinh tham gia gameshow "Người hát tình ca" mùa hai. Hiện cô mang bầu em bé thứ hai. Jennifer Garner và Ben Affleck đệ đơn ly hôn. Cặp sao quyết định chấm dứt hôn nhân sau gần hai năm chia tay. Theo People, ngày 13/4, Ben và Jen cùng nộp đơn lên tòa án xin ly hôn và không thông qua luật sư. Hai ngôi sao mong muốn chia sẻ quyền chăm sóc, nuôi dưỡng ba con. Tập 8 gameshow "Người bí ẩn" có diễn viên Anh Đức (trái), ca sĩ Hari Won (giữa) là khách mời, Trấn Thành làm MC. Diễn viên hài cho biết anh cảm thấy ngại khi dẫn chương trình trước Hari Won hay phải gọi cô là bà xã giữa nhiều người. Emma Watson kiếm bộn tiền nhờ phim Người đẹp và quái thú. Doanh thu phòng vé của phim Người đẹp và quái thú càng cao thì nữ diễn viên Emma Watson sẽ càng nhận được nhiều tiền thù lao cho vai diễn của mình. Người đẹp và quái thú (Beauty and The Beast) đạt doanh thu phòng vé toàn cầu 1 tỷ đô la và đang là bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất năm 2017 dù chỉ mới công chiếu được 2 tháng. Vai nữ chính thuộc về nữ diễn viên quen mặt với khán giả qua phim Harry Potter Emma Watson. Kim Kardashian khoe “vòng ba” ngoại cỡ. Ngôi sao truyền hình thực tế diện váy bó sát khoe "thân hình nảy nở" trong một buổi công chiếu phim hot The Promise tại Hollywood vừa qua. Cộng đồng mạng lại một phen xôn xao khi ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân bị cẩu xe về phường vì đậu đỗ sai quy định. Giọng ca gốc Hà Nội cho biết, vụ việc xảy ra khi anh đỗ xe ô tô trên lề đường Hào Nam trong lúc vào Học viện âm nhạc Quốc gia lấy giấy tờ. Ảnh hậu Trung Quốc bị truyền thông bao vây sau khi lộ clip ngoại tình. Xuất hiện bên ngoài một khách sạn, "ảnh hậu Trung Quốc" Bạch Bá Hà chỉ cắm mặt vào điện thoại di động, từ chối trả lời báo chí. Bạch Bá Hà đang là cái tên nóng nhất trên mạng xã hội Trung Quốc vài ngày qua. Scandal ngoại tình do hãng tin Phong Hành bóc mẽ đã khiến tên tuổi nữ diễn viên phim "Truy lùng quái yêu" xuống dốc.

