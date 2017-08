Chuyện showbiz: Fan thích thú khi Đàm Vĩnh Hưng “thả tim” cùng Mỹ Tâm

Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng đã tung hình ảnh thả tim cùng Mỹ Tâm. Hình ảnh thân thiết của cặp đôi khiến fan thích thú. Đàm Vĩnh Hưng còn chia sẻ, cả hai sẽ cùng song ca một bài mới, trong nhan đề có một chữ "Tình". (FBNV) Lý Nhã Kỳ tức giận khi một số trang mạng xã hội đã đưa thông tin cô qua đời. Cô bức xúc viết: "Thật không hiểu vì sao những thông tin bịa đặt trắng trợn như thế này lại có thể tồn tại trong xã hội... Kỳ vẫn rất khỏe mạnh, vẫn làm việc mỗi ngày mà đã bị treo "di ảnh" như thế này. Thông tin bịa đặt như vậy có thể khiến người thân và fan lo lắng, bất an... Khẩu nghiệp nhãn tiền". (FBNV) Diễn viên Việt Anh (Người phán xử) khoe hình ảnh vui đùa bên cậu con trai kháu khỉnh của mình. Rất đông người hâm mộ đã dành tặng nhiều lời khen ngợi cho vẻ ngoài đáng yêu, tinh nghịch của con trai anh. (FBNV) Nghệ sĩ Chí Trung khoe hình ảnh hạnh phúc bên vợ trong chuyến đi du lịch mới đây. (FBNV) Thảo Trang khiến không ít người hâm mộ lo lắng khi chia sẻ ảnh nằm trong bệnh viện với cơ thể khá tiều tụy và gầy gò. Nữ ca sĩ cho biết: "Nếu bây giờ bạn hỏi tôi hạnh phúc là gì, tôi sẽ trả lời là: một cơ thể khoẻ mạnh, không bệnh tật, không đau đớn. Giờ đây, nhập viện mà không biết bị bệnh gì, hoang mang quá đi". (FBNV) Nghệ sĩ Xuân Bắc với biểu cảm "say xỉn" bên cạnh một dãy cốc bia. (FBNV) Seol Hyun bị bạn diễn nam gọi là "người đẹp não rỗng" trong buổi họp báo phim "Memoir of a Murderer". Ngay sau đó, Kyung Goo đã phải lên tiếng xin lỗi Seol Hyun và khán giả. (VnExpress) Ronda Rousey, mỹ nhân của "Fast & Furious 7" đã trao lời thề nguyện với hôn phu Travis Browne trong đám cưới bí mật tổ chức tại đảo Hawaii. (Ngoisao.net) Không trang điểm, Britney Spears lộ nhan sắc phai tàn và như hóa thành một con người khác, xấu xí và già nua. (Kienthuc) Justin Bieber được cho là phải tới Bệnh viện Sức khỏe Northwell (Northwell Health Hospital) điều trị do bị thương khi đá bóng, khiến anh gặp vấn đề ở vùng nhạy cảm. Nam ca sĩ còn bị đồn lây nhiễm bệnh qua đường tình dục. Mới đây, Justin Bieber mới đây đã lên tiếng bác bỏ thông tin này. (Ngoisao.net)

