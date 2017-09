Chuyện showbiz: Hà Hồ đi cùng xe Kim Lý, về nhà lúc nửa đêm

Kết thúc đêm nhạc tại TP.HCM, Hà Hồ đi chân đất ra xe, cô ngồi cùng băng ghế sau với Kim Lý. Trong khi di chuyển, Hà Hồ đã nhanh chóng thay luôn trang phục khác. Cả hai dành cho nhau những cử chỉ thân thiết trước khi cùng nhau về nhà riêng của Hà Hồ. (Trí thức trẻ) Ba nữ diva quyền lực của làng nhạc Việt - Trần Thu Hà - Mỹ Linh - Hồng Nhung hiếm hoi chụp ảnh chung. Mỹ Linh chia sẻ: "Các chị em gặp nhau tháng 9 ở một nơi rất xa". (FBNV) Đạo diễn Kong: Skull Island đã phải nhập viện điều trị vì bị hành hung trong quán bar tại TP.HCM. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra. (VOV) Hari và Trấn Thành diện đồ đẹp chuẩn bị đi chơi. Hai vợ chồng đều mặc áo sơmi caro. (FBNV) Thanh Thảo chia sẻ đang viên mãn với hạnh phúc bên bạn trai Việt kiều. Cả hai đã sống chung bên Mỹ từ lâu nhưng chưa quyết định cưới. (VnExpress) Jennifer Phạm khoe ảnh chụp chung với hoa hậu Hàn Quốc. Người đẹp viết: "Ôi, ngưỡng mộ nhan sắc của chị ý quá - hoa hậu, diễn viên Oh Hyun-kyung. Ước gì mình cũng mãi xinh đẹp như chị ý nhỉ hihi". (FBNV) Vợ chồng cựu diễn viên Thủy Tiên dự tiệc cùng Selena Gomez. Bố mẹ chồng Hà Tăng có dịp trò chuyện với ngôi sao danh tiếng trong một sự kiện tại New York. (Ngoisao.net) Lâm Khánh Chi bất ngờ "tố" Phương Thanh từng bỏ show diễn của cô vì bị xúi giục. Câu chuyện xảy ra từ năm 2000. Lâm Khánh Chi tâm sự cô rất buồn khi nữ ca sĩ Phương Thanh lại có hành động thiếu chuyên nghiệp như vậy. (Saostar) Cánh phóng viên vừa chụp được hình ảnh Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như khi cả hai xuất hiện cùng nhau tại sân bay. Khi phát hiện ra ống kính máy ảnh, Hoắc Kiến Hoa đã chỉ thẳng tay vào mặt phóng viên. (Eva) Diễn viên "Thần điêu đại hiệp 1995" qua đời ở tuổi 70 vì ung thư. Liêu Lệ Lệ không thể qua khỏi do ung thư lưỡi di căn phổi, hạch bạch huyết. (Vnexpress)

