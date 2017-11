Chuyện showbiz: Hé lộ ảnh đám cưới bí mật của Khởi My - Kelvin Khánh

Sáng 23/11, Khởi My và Kelvin Khánh đã bí mật tổ chức đám cưới tại nhà riêng. Sau 4 năm yêu nhau, Khởi My và Kelvin Khánh đã chính thức về chung một nhà trong sự chúc mừng của gia đình và bạn bè 2 bên. (VTC News) Gia đình Hà Kiều Anh và Đoan Trang diện hàng hiệu đắt tiền đi sự kiện. (VOV.VN) Hoài Linh thảnh thơi ngồi trên thân cây và chia sẻ: "Sống với thiên nhiên khi tiền không có". (FBNV) Đàm Vĩnh Hưng tỏ ra khá tức giận trước thông tin vô căn cứ cho rằng anh đang hẹn hò với Hoa hậu Phương Nga. Đàm Vĩnh Hưng cũng kêu gọi fanclub của mình report (báo cáo sai phạm) trang fanpage trên Facebook vì tung tin đồn nhảm. (Vietnamnet) Hai mẹ con Phan Như Thảo ngồi trên thuyền do ông xã Đức An chèo lái trong chuyến đi về Tràng An quê nội của bé Bồ Câu. (FBNV) So Ji Sub đã xuất hiện và chung vui với Diệp Lâm Anh nhân dịp nữ diễn viên khai trương và chính thức lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. So Ji Sub vốn là thần tượng của Diệp Lâm Anh nên cô quyết tâm mời bằng được anh về Việt Nam trong dịp đặc biệt đối với bản thân mình. (VTC News) Song Hye Kyo đón sinh nhật cùng chồng ở khách sạn 5 sao. Một nhân chứng cho hay họ thấy vợ chồng Song Hye Kyo - Song Joong Ki xuất hiện tại khách sạn Grand Hyatt ngày 22/11 - ngày sinh nhật cô. (Ngoisao.net) Nam ca sĩ nhóm Backstreet Boy, Nick Carter, ca sĩ Backstreet Boy đã phủ nhận cáo buộc rằng anh lạm dụng tình dục một ca sĩ nhạc pop tuổi teen cách đây 15 năm. Nick nói rằng anh đã "bị sốc và buồn" khi nghe lời cáo buộc đó. (VOV.VN) Sau hơn 1 năm hẹn hò, Jennifer Lawrence và bạn trai 48 tuổi - đạo diễn Darren Aronofsky đã tuyên bố đường ai nấy đi. (VOV.VN) Paris Hilton và cô em gái Nicky Hilton cùng nhau đi mua sắm quanh Beverly Hills. Paris bế theo một trong những chú cún cưng của cô, con chihuahua bé bỏng mang tên Diamond Baby. (Ngoisao.net)

Sáng 23/11, Khởi My và Kelvin Khánh đã bí mật tổ chức đám cưới tại nhà riêng. Sau 4 năm yêu nhau, Khởi My và Kelvin Khánh đã chính thức về chung một nhà trong sự chúc mừng của gia đình và bạn bè 2 bên. (VTC News) Gia đình Hà Kiều Anh và Đoan Trang diện hàng hiệu đắt tiền đi sự kiện. (VOV.VN) Hoài Linh thảnh thơi ngồi trên thân cây và chia sẻ: "Sống với thiên nhiên khi tiền không có". (FBNV) Đàm Vĩnh Hưng tỏ ra khá tức giận trước thông tin vô căn cứ cho rằng anh đang hẹn hò với Hoa hậu Phương Nga. Đàm Vĩnh Hưng cũng kêu gọi fanclub của mình report (báo cáo sai phạm) trang fanpage trên Facebook vì tung tin đồn nhảm. (Vietnamnet) Hai mẹ con Phan Như Thảo ngồi trên thuyền do ông xã Đức An chèo lái trong chuyến đi về Tràng An quê nội của bé Bồ Câu. (FBNV) So Ji Sub đã xuất hiện và chung vui với Diệp Lâm Anh nhân dịp nữ diễn viên khai trương và chính thức lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. So Ji Sub vốn là thần tượng của Diệp Lâm Anh nên cô quyết tâm mời bằng được anh về Việt Nam trong dịp đặc biệt đối với bản thân mình. (VTC News) Song Hye Kyo đón sinh nhật cùng chồng ở khách sạn 5 sao. Một nhân chứng cho hay họ thấy vợ chồng Song Hye Kyo - Song Joong Ki xuất hiện tại khách sạn Grand Hyatt ngày 22/11 - ngày sinh nhật cô. (Ngoisao.net) Nam ca sĩ nhóm Backstreet Boy, Nick Carter, ca sĩ Backstreet Boy đã phủ nhận cáo buộc rằng anh lạm dụng tình dục một ca sĩ nhạc pop tuổi teen cách đây 15 năm. Nick nói rằng anh đã "bị sốc và buồn" khi nghe lời cáo buộc đó. (VOV.VN) Sau hơn 1 năm hẹn hò, Jennifer Lawrence và bạn trai 48 tuổi - đạo diễn Darren Aronofsky đã tuyên bố đường ai nấy đi. (VOV.VN) Paris Hilton và cô em gái Nicky Hilton cùng nhau đi mua sắm quanh Beverly Hills. Paris bế theo một trong những chú cún cưng của cô, con chihuahua bé bỏng mang tên Diamond Baby. (Ngoisao.net)