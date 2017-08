Chuyện showbiz: Hoa hậu Mỹ Linh khoe ảnh kỷ yếu đẹp lung linh

Để kỷ niệm cho thời sinh viên, thời thanh xuân mà mỗi người chỉ có một lần, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã tranh thủ cùng các bạn trong lớp tại Đại học Ngoại thương – nơi cô đang theo học thực hiện bộ ảnh kỷ yếu. Cô trông dịu dàng trong bộ áo dài màu hồng. (VTC) Hoàng Thuỳ Linh khoe eo thon, thân hình mảnh mai với chiếc áo crop top hở vai. (FBNV) Thuỷ Tiên khoe được fan tặng chú gấu bông lớn nhưng nhanh chóng phải nhường cho con gái. Cô chia sẻ trên trang cá nhân: "Chị Gạo vừa thấy con gấu đã hét lên giành với mẹ rằng: "Mẹ lớn mẹ ôm gấu người ta cười, gấu chỉ dành cho người nhỏ xíu như con thôi". (FBNV) Vốn là người kín tiếng, Thụy Vân chưa bao giờ công khai ông xã với công chúng. Con trai cô - bé Tony cũng ít khi xuất hiện cùng mẹ trong các sự kiện giải trí. Tuy nhiên, trong buổi ra mắt phim "Happy Family", Á hậu đã dẫn con trai đi cùng bởi cậu bé rất mê phim hoạt hình. (Ngoisao.net) Hari và Trấn Thành rủ nhau đi làm tóc. Mái tóc mới khiến đôi vợ chồng thêm trẻ trung xì tin. (FBNV) Người mẫu Thiên Trang và bạn trai người Nhật chung sở thích xem bóng rổ. Chân dài trưởng thành từ VN's Next Top Model là fan của đội Danang Dragons. Cuối tuần qua, cặp đôi tới nhà thi đấu Hồ Xuân Hương thưởng thức trận bóng giữa đội này và đối thủ Ho Chi Minh City Wings. (Ngoisao.net) Diễm My 9X chia một bức ảnh hồi 5 tuổi. Cô thừa nhận mình điệu đà từ nhỏ. Cô viết: "My lúc 5 tuổi nè, không hiểu sao hồi nhỏ điệu vậy nữa giờ thì bớt nhiều rồi". (FBNV) Mai Ngô khoe ảnh chụp nhí nhảnh với Lan Khuê trong hậu trường chung kết The Face. (FBNV) Sau khi kết thúc buổi ký tặng fan, Yuju của nhóm nhạc GFriend được đưa đến bệnh viện khẩn cấp. Truyền thông Hàn Quốc cho hay, nữ ca sĩ sinh năm 1997 bị đau dạ dày nghiêm trọng, cô khóc không ngừng và nhanh chóng được chuyển đi cấp cứu. (Saostar) Làng giải trí Hong Kong ồn ào vì scandal ngoại tình của "tượng đài võ thuật" Trâu Triệu Long. Một cô gái trẻ tự nhận là bạn gái của Trâu Triệu Long tiết lộ, cuộc hôn nhân của anh với vợ rạn nứt do lạnh nhạt chuyện chăn gối. (Tri thức trẻ) Nhân ngày Lễ tình nhân ở Trung Quốc, Phạm Băng Băng đã chia sẻ với người hâm mộ món quà mà cô được bạn trai Lý Thần tặng. Bên cạnh đó, cô còn đăng ảnh tình tứ bên người yêu cho thấy tin đồn 2 người chia tay trước đó là không hề có thật. (Phununews)

