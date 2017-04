Chuyện showbiz: Hoa hậu Thu Thảo khoe ảnh được bạn trai đại gia chụp

Hoa hậu Thu Thảo đẹp mong manh dưới ống kính của bạn trai đại gia: Trên trang cá nhân của Hoa hậu Thu Thảo chia sẻ một đoạn video ngắn và hình ảnh trong chuyến du lịch ở Đài Loan. Đặc biệt, Hoa hậu Việt Nam 2012 còn tiết lộ chính bạn trai mình là người ghi lại những khoảnh khắc đẹp này. (Ảnh: FBNV) Tú Vi bức xúc vì bị so sánh với Hoa hậu: Thông qua trang cá nhân, Tú Vi đăng tải đoạn trạng thái dài nhằm bày tỏ ấm ức của bản thân. Theo đó, cô bất ngờ nghe câu chuyện mình bị quản lý của một Hoa hậu mang ra làm ví dụ về sự khác biệt đẳng cấp. (Ảnh: Dove) Bảo Anh - Hồ Quang Hiếu đi du lịch cùng nhau giữa tin rạn nứt: Vài tháng trước, cặp đôi có những dòng trạng thái giận hờn nhau trên trang cá nhân, nên bị tình cảm rạn nứt. Mới đây, Bảo Anh bí mật lên đường đi du lịch Nhật Bản cùng Hồ Quang Hiếu. Một fan đã ghi lại được hình ảnh Bảo Anh ngồi trong lòng người yêu và được anh ôm chặt (Ảnh: Ngôi sao). Hoa hậu Trần Thị Quỳnh khoe hình xăm mới: Đúng ngày sinh nhật của mình (11/4), Hoa hậu Trần Thị Quỳnh quyết định tung bộ hình thời trang, để lộ hình xăm trên bờ vai và cổ tay. Hoa hậu xăm dòng chữ "Enjoy La Dolce Vita - Tận hưởng cuộc sống ngọt ngào" - đây là phương châm sống của cô. (Ảnh: Bánh Cam) Lâm Tâm Như khoe chồng “siêu đáng yêu”: Trên tài khoản cá nhân của mình, Lâm Tâm Như đã khoe ảnh trong một chuyến đi chơi. Nhìn vào mắt kính của Lâm Tâm Như có thể thấy được hình ảnh Hoắc Kiến Hoa đầu trọc, mặc áo phông đen giản dị. Lâm Tâm Như nở nụ cười hạnh phúc, trong mắt đều là Hoắc Kiến Hoa (Ảnh: Ifeng). Sao nữ đẹp nhất Nhật Bản tuyên bố kết hôn với tài tử U50: Nghệ sĩ hài Ken Watabe thông báo về chuyện kết hôn với nữ diễn viên đẹp nhất Nhật Bản, Nozomi Sasaki, trên sóng chương trình Gyouretsu no Dekiru Houritsu Soudanjo SP. Cũng trong show, Nozomi chia sẻ về lời cầu hôn ngọt ngào của bạn trai 45 tuổi (Ảnh: Getty). Dương Mịch, Lưu Khải Uy bị bắt gặp ôm hôn say đắm trên phố: Một người hâm mộ tình cờ nhìn thấy Dương Mịch - Lưu Khải Uy ôm và hôn nhau nồng thắm trên đường phố. Đó là những dấu hiệu đáng mừng cho thấy cuộc hôn nhân của cặp đôi đã phần nào “sóng yên biển lặng” sau nhiều tin đồn rạn nứt. (Ảnh: Saostar) Lưu Diệc Phi mang bầu, đã lên lịch cưới Song Seung Hun: Trong buổi phát sóng mới đây của Channel A, MC chương trình cho biết Lưu Diệc Phi và Song Seung Hun đã tính đến chuyện kết hôn trong năm. MC còn tiết lộ khả năng Lưu Diệc Phi mang bầu. (Ảnh: QQ) Mariah Carey chia tay tình trẻ sau 5 tháng hẹn hò: Tạp chí People đưa tin diva hàng đầu thế giới Mariah Carey bất ngờ chia tay bạn trai Bryan Tanaka chỉ sau 5 tháng hẹn hò ngắn ngủi. Nguyên nhân được cho là vì máu ghen tuông của tình trẻ khi thấy Mariah vẫn thân thiết với người cũ (Ảnh: WENN). Siêu mẫu Irina Shayk xuống phố sau một tuần sinh con: Sau khi tin tức sinh con của cặp đôi Bradley Cooper và Irina Shayk rầm rộ trên mạng cách đây ít ngày, siêu mẫu người Nga đã bất ngờ xuất hiện trên đường phố Los Angeles, Mỹ. Cô để lộ vóc dáng đầy đặn sau sinh với vòng hai vẫn còn khá to. (Ảnh: Dailymail)./.

