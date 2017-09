Chuyện showbiz: Hương Tràm tiết lộ về bi kịch của việc nổi tiếng sớm

Hương Tràm thừa nhận sự nổi tiếng khi còn quá trẻ rất “ác nghiệt”. Cô khuyên các thí sinh The Voice Kids nên đối diện với mặt trái của sự nổi tiếng. Theo Dân Trí Chia sẻ trong một chương trình truyền hình, Phương Vy hạnh phúc và bất ngờ trước món quà sinh nhật đặc biệt mà chồng Tây âm thầm chuẩn bị cho mình trong suốt thời gian dài. Theo VnExpress Bằng Kiều chia sẻ hình ảnh "nham hiểm" khi "dìm hàng" Tuấn Hưng. Anh viết: "Đừng ngủ khi thằng anh còn thức". Ảnh: FBNV Hình ảnh ấn tượng của Dustin Nguyễn trong phim "798 Mười". Đây là bộ phim hài pha hành động do Dustin Nguyễn đạo diễn kiêm đóng chính. Lúc đầu vai được giao cho Trường Giang, nhưng sau đó danh hài rút lui. Nhân vật là một anh chàng mù lên thành phố để giúp người bạn thân (Kiều Minh Tuấn) giành lại bạn gái khỏi tay một trùm giang hồ. Theo VnExpress Vẻ đẹp tuổi 18 của Hoa hậu Ukraine 2017. Polina Tkach cao 1,76 m, thu hút ở gương mặt có má lúm đồng tiền cùng thần thái tươi trẻ. Theo Zing.vn Trang TMZ vừa đưa tin, vợ chồng Kim Kardashian sẽ đón thêm đứa con thứ 3 vào tháng 1 tới và đứa trẻ này là do cặp vợ chồng nổi tiếng nhờ mang thai hộ. Theo Dân Trí BTV Quang Minh chia sẻ hình ảnh tưng bừng cùng các đồng nghiệp nhân kỷ niệm 47 năm ngày thành lập đài truyền hình Quốc gia VTV (7/9/1970 - 7/9/2017). Ảnh: FBNV Hương Giang Idol và hình ảnh sơn vẽ khắp người trong chương trình "Sao nhập ngũ" sắp được phát sóng. Ảnh: FBNV Trên trang cá nhân, diễn viên Lã Thanh Huyền chia sẻ: "Phụ nữ thế kỷ 21, sống có lý tưởng, mục tiêu và hoài bão. Ngắm sẵn cho mình một đích đến và tập trung phấn đấu mỗi ngày. Phụ nữ hiện đại không ngại điều gì". Ảnh: FBNV Hồ Quang Hiếu khoe bức ảnh độc trong chuyến đi đến Ai Cập. Ảnh: FBNV

