Chuyện showbiz: Khởi My nghịch ngợm, “đè đầu” Kelvin Khánh ra hôn

Khởi My hôn đắm đuối Kelvin Khánh, tiết lộ về tuần trăng mật: Khởi My và Kelvin Khánh hạnh phúc tiết lộ về chuyến đi tuần trăng mật: Trước ngày tổ chức đám cưới, Khởi My Kelvin Khánh tiết lộ về chuyến đi hưởng tuần trăng mật.