Chuyện showbiz: Kim Lý bất ngờ chúc mừng sinh nhật Hà Hồ trên sân khấu

Thùy Dương "Người phán xử" sắp cưới Cường Bely sau 9 năm làm mẹ đơn thân?: Mới đây, bộ ảnh cưới sau thời gian mập mờ chuyện hẹn hò hot boy làm dấy lên tin đồn cô sắp lên xe hoa... (Tiền phong) Á hậu Trương Thị May bất ngờ diện lại bộ váy của mẹ cách đây 30 năm: Trong bộ ảnh mới, người đẹp gốc An Giang gây bất ngờ khi quyết định diện lại trang phục của mẹ mình thuở bà mới đôi mươi. (VOV.VN) Văn Mai Hương khiến khán giả thích thú khi hát live loạt hit mới: Văn Mai Hương đã khiến đông đảo khán giả "đứng ngồi không yên" với loạt ca khúc hit nói về chuyện tình buồn như: "Những khát khao ấy", "Lâu đài cát"... (VOV.VN) Kim Lý bất ngờ xuất hiện trên sân khấu ở Mỹ, mừng sinh nhật Hồ Ngọc Hà: Kim Lý bất ngờ mang bánh kem lên sân khấu, mừng sinh nhật Hồ Ngọc Hà khi cô đang trình diễn tại Mỹ. (VTC News) Thuỷ Tiên từng đòi tự vẫn vì bị mẹ giận chuyện lộ ảnh nude: Khi Thuỷ Tiên gặp scandal ảnh nude, mẹ cô cho biết từng rất buồn và giận. Cô đã xin lỗi mẹ rất nhiều về tai nạn nghề nghiệp này. Thậm chí, cô từng nói với mẹ: "Nếu mẹ không tha thứ, chắc con chỉ có nước tự vẫn". (VOV.VN) Diễn viên "Người phán xử" bốc đầu xe máy, chửi bậy giữa phố: Trong clip theo trào lưu "cô là ai, cháu không biết, cô đi ra đi" đăng tải trên trang cá nhân, diễn viên Nguyễn Trọng Lân đã bốc đầu xe máy và chửi bậy giữa phố. (Zing.vn) Vừa về nước, Ngọc Quyên đã tất bật thử đồ quảng bá phim "Mẹ chồng": Sau chuyến bay dài 23 tiếng, Ngọc Quyên đã tất bật thử đến 5 trang phục của NTK Thuỷ Nguyễn, thực hiện kế hoạch quảng bá "Mẹ chồng". (VOV.VN) Danh ca Họa Mi kể thời khốn khó chở chồng đi khắp nơi chữa bệnh: Đang mơn mởn thanh xuân, Họa Mi chấp nhận rũ bỏ ánh đèn để nên duyên cùng nghệ sĩ saxophone Lê Tấn Quốc trong cảnh nghèo khó vào năm 1976. (VOV.VN) Nữ diễn viên Hàn chết hai tuần mới được phát hiện: Trang Chosun ngày 28/11 đưa tin thi thể Lee Mi Ji (tên thật Kim Jung Mi) được phát hiện trong căn hộ của diễn viên tại Seoul, Hàn Quốc. Qua kiểm tra camera, cảnh sát xác định Kim Jung Mi trở về chung cư vào ngày 8/11. Cơ quan chức năng loại trừ khả năng giết người hoặc tự sát, bước đầu nhận định bà mất vào khoảng hai tuần trước do bệnh thận. (VNE) Cựu Tổng thống Mỹ Obama gửi lời chúc phúc đến Hoàng tử Anh Harry: "Michelle và tôi rất vui được chúc mừng Hoàng tử Harry và Meghan Markle đã đính hôn. Chúng tôi chúc bạn có một cuộc sống hạnh phúc bên nhau", ông Barack Obama viết. (VOV.VN)

