Chuyện showbiz: Lộ tin nhắn kẻ thứ 3 mồi chài Việt Anh "Người phán xử": Bà xã Việt Anh, Hương Trần đã đăng status dằn mặt kẻ thứ 3 cố tình mồi chài, ve vãn chồng mình hết lần này đến lần khác. Sau khi bị dân mạng chỉ trích vì công khai chuyện cá nhân lên mạng xã hội, ảnh hưởng đến hình ảnh của chồng, bà xã Việt Anh đã xóa status. Tuy nhiên, mới đây, bạn của cô lại tiếp tục công khai loạt tin nhắn đích danh của kẻ thứ 3 muốn phá hoại hạnh phúc của gia đình Việt Anh-Hương Trần. (Nguồn: FBNV) Hồ Quỳnh Hương khẳng định rời ghế nóng không phải vì tức giận Hari Won: Hồ Quỳnh Hương khẳng định, không phải Hari Won và cũng không phải bất kỳ khách mời nào khác là nguyên nhân của quyết định hủy show. The Face: Minh Tú xin lỗi khán giả vì cư xử thô lỗ trên truyền hình: Trong tập 3 The Face, có lẽ phát ngôn “bôi cái môi thâm ra rồi nói chuyện với chị” của Minh Tú dành cho Lan Khuê đã đi vào "lịch sử". Á hậu Lệ Hằng "gây thương nhớ" với bộ ảnh cuốn hút trên biển: Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 xuất hiện trong khung cảnh thiên nhiên biển trời với những bộ cánh phóng khoáng, trẻ trung. Phi Thanh Vân nhắn chồng cũ: 'Hãy sống như đàn ông': Nữ diễn viên trách Bảo Duy không đáng mặt đàn ông khi tiết lộ tin nhắn giữa hai người, làm tổn thương cô thêm lần nữa. (Theo Ngôi sao) Kỳ Hân mong mọi người ngừng mắng chửi con trai mình: "Lời tớ muốn nói. Những ngày qua nhận được khá nhiều bình luận miệt thị bé Tỏi. Hân nói thật tất cả những gì mọi người chửi rủa Hân, thì Hân cũng kệ nhưng Hân xin các bạn đừng động vào bé Tỏi nữa có được không, trẻ con nó có biết cái gì đâu, nó vô tội mà". (Theo FBNV) Bảo Thanh, Anh Dũng đóng xong vẫn không biết kết phim thế nào: Bảo Thanh, Anh Dũng chia sẻ: "Vừa rồi mới quay thêm 2 tập nữa. Nhưng mà đến chính bản thân tôi cũng không biết cái kết nó như thế nào”, chia sẻ của nam diễn viên Anh Dũng khiến khán giả “ngã ngửa” khi được yêu cầu bật mí về tập cuối phim “Sống chung với mẹ chồng”. (Theo Dân trí) Brad Pitt tìm được người tình mới khi chưa ly hôn xong Angelina Jolie? The Sun mới đây đưa tin, Brad Pitt và cô đào 35 tuổi Sienna Miller đang trong giai đoạn đầu hẹn hò. Cặp đôi được trông thấy nắm tay và âu yếm nhau trong bữa tiệc tối muộn tại lễ hội âm nhạc Worthy Farm vào cuối tuần qua ở Pilton, Anh Quốc. (Theo Zing) Đài truyền hình tung bằng chứng Song Hye Kyo - Song Joong Ki hẹn hò: Đài MBC mới đây tiết lộ đang nắm giữ những bằng chứng cho thấy hai diễn viên “Hậu duệ mặt trời” ở cùng villa trong kỳ nghỉ mới đây và thực sự đang hẹn hò. (Theo Vietnamnet)

