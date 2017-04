Chuyện showbiz: Minh Hằng bật khóc "tố" bị Hà Hồ ép rời khỏi The Face

Minh Hằng tố Hà Hồ ép rời ghế nóng The Face: Những ngày gần đây, thông tin Minh Hằng rút khỏi The Face vì bị Hồ Ngọc Hà chèn ép khiến truyền thông và cư dân mạng "sôi sục". Trong buổi phỏng vấn với một trang tin vào chiều 19/4, Minh Hằng đã bật khóc sau khi im lặng khá lâu trước câu hỏi, Hà Hồ có phải là người đã chèn ép cô rời khỏi The Face? Sau đó, cô gật đầu trả lời: "Đó là điều mà Hằng muốn nhắc đến nhiều nhất" (VTC News) Tuấn Hưng mở tiệc linh đình khoe con gái yêu: Ca sĩ Tuấn Hưng và gia đình tối 19/4 đã tổ chức buổi tiệc tưng bừng mừng con gái yêu Mỹ Anh tròn 1 tháng tuổi. Rất đông nghệ sĩ và bạn bè thân thiết đã đến chúc mừng (Vietnamnet). Trấn Thành khiến fan hụt hẫng khi không xuất hiện ra mắt MV của Hari Won: Hari Won đã chính thức giới thiệu đến khán giả MV "Cuối cùng anh cũng đến". Nữ ca sĩ cho biết đây là MV được cô đầu tư nhiều nhất từ trước đến nay với kinh phí gần 700 triệu đồng. Nhiều người đã cố gắng nán lại đến phút cuối cùng trong buổi ra mắt MV của Hari Won để chờ sự xuất hiện bất ngờ của Trấn Thành. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ hài đã không đến... (Thanh Niên) Hoa hậu Kỳ Duyên nổi bật trong váy xẻ sâu: Sau một thời gian tạm lánh khỏi showbiz, Hoa hậu Kỳ Duyên trở lại với vai trò "nàng thơ" của nhà thiết kế Đỗ Long trong bộ sưu tập sắp ra mắt. Ở một số bức hình hậu trường được nhà thiết kế hé lộ, Kỳ Duyên trông gợi cảm và cuốn hút trong những mẫu đầm được đính kết tỉ mỉ, khoe khéo thân hình cân đối với những đường cong nóng bỏng. (Thanh Niên) NSND Lan Hương bức xúc vì bị lạm dụng hình ảnh: Trên trang cá nhân, NSND Lan Hương chia sẻ cô rất buồn khi có nhiều người không ngại lấy hình ảnh trên phim để quảng cáo, bán hàng dù không được sự cho phép của nhà sản xuất và các diễn viên. (Vietnamnet) Hoa hậu Hong Kong được dàn vệ sĩ hộ tống ở sân bay Tân Sơn Nhất: Hoa hậu Hong Kong 2013 Trần Khải Lâm nổi bật với nhan sắc rạng rỡ. Trần Khải Lâm tỏ thái độ niềm nở trước sự đón tiếp của fan Việt. Cô liên tục cười nói, vẫy tay chào mọi người. Người đẹp được TVB lăng xê qua các dự án phim: Danh môn ám chiến, Chuyện bốn nàng luật sư, Trương Bảo Tử, Cương thi ân oán truyền kiếp... (Zing) Julia Roberts là Người phụ nữ quyến rũ nhất hành tinh: Julia Roberts vừa được tạp chí People vinh danh là người phụ nữ đẹp nhất thế giới hôm 19/4, nhưng nữ diễn viên cho rằng giai đoạn đỉnh cao nhan sắc nhất của mình vẫn còn ở phía trước. (Thể thao & Văn hóa) Con gái Tom Cruise 5 năm đón sinh nhật vắng bố: Mới đây, Katie Holmes đăng tải lên trang cá nhân những hình ảnh đón sinh nhật của Suri Cruise. Con gái Tom Cruise bước sang tuổi 11 ngày 18/4. Như thường lệ, Tom Cruise không xuất hiện. (Vnexpress) Brad Pitt thử hẹn hò sau khi chia tay Angelina Jolie: Tờ People dẫn lời một nguồn tin khẳng định Brad Pitt "có hẹn hò qua quýt" trong quãng thời gian ở một mình vừa qua. Những người bạn làm mối để giúp nam diễn viên 53 tuổi khuây khỏa, không ở lỳ trong nhà một mình. (Vnexpress) Lâm Tâm Như trẻ đẹp như gái đôi mươi trong loạt ảnh mới: Lâm Tâm Như xuất hiện trên một tạp chí thời trang của Đài Loan, số tháng 5/2017 với vẻ ngoài tươi trẻ đáng ngưỡng mộ. Bộ ảnh này được thực hiện hồi tháng trước, 2 tháng sau khi sinh cô con gái đầu lòng. Cư dân mạng cho rằng, bộ ảnh mới của Lâm Tâm Như được công nghệ chỉnh sửa ảnh can thiệp quá nhiều khiến cô trông trẻ hơn nhiều so với ảnh thực tế. (Dân Trí)

