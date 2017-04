Chuyện showbiz: Quang Vinh bị tố không nhường ghế cho trẻ trên xe bus

Quang Vinh bị tố không nhường ghế cho trẻ nhỏ khi ngồi xe bus: Hình ảnh Quang Vinh ngồi lướt điện thoại trên xe bus mà không nhường cho đứa bé đang đứng gây nhiều tranh cãi. Quang Vinh chia sẻ do không gian chật hẹp và nếu di chuyển sẽ ảnh hưởng đến những người đang ngồi phía ngoài nên gia đình đó muốn đứng để dễ di chuyển. (Ảnh: FB) Đan Trường tiết lộ bí quyết trẻ mãi không già và body săn chắc: Trên Facebook cá nhân, Đan Trường chia sẻ: Từ nhiều năm nay, anh luôn cố gắng duy trì một ngày ngủ đầy đủ 8 tiếng, hạn chế uống rượu bia, hút thuốc lá, thường xuyên tập gym ít nhất 2 lần/1 tuần để trẻ mãi không già. (Ảnh: FBNV) Hương Giang Idol ngủ gục trên vai của Hà Anh: Trong những bức hình hậu trường quay MV mới, Hương Giang Idol và Hà Anh trông rất tình tứ bên nhau. Nhiều người còn nhầm tưởng cả hai là một đôi tình nhân. (Ảnh: HM) Hồ Quang Hiếu ngủ gật giữa các đợt quay hình: Hồ Quang Hiếu làm việc liên tục không nghỉ trong suốt 48 tiếng. Cộng với việc bận chạy show và lo lắng chuẩn bị cho chương trình, nam ca sĩ liên tục ngủ gục trong khi chờ set up sân khấu. (Ảnh: Mai Quốc Việt) Diễn viên Nguyễn Hoàng lại nhập viện vì chân trái bị vôi hóa: Sau gần 2 năm bị tai biến, diễn viên Nguyễn Hoàng vẫn chưa thể hồi phục. Gia đình lại tiếp tục đưa anh vào bệnh viện vì chân trái bị vôi hóa. Bác sĩ cho biết không thể tiến hành phẫu thuật vì quá nguy hiểm. (Ảnh: Zing News) Diễm Hương khoe con trai kháu khỉnh trong sự kiện: Diễm Hương rạng rỡ trong bộ váy ren nền nã, cô khá thoải mái cùng chồng và bé Noah trải nghiệm các hoạt động tại Ngày hội gia đình. (Ảnh: Zing News) Chương Tử Di đưa con riêng của Uông Phong đi mua sắm: Hình ảnh Chương Tử Di và con gái chồng đi mua sắm trong một khu thương mại ở Hong Kong được chia sẻ trên Weibo. Hai mẹ con vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Mối quan hệ mẹ kế, con chồng được cho là rất tốt đẹp, bất chấp những thị phi. (Ảnh: Weibo) Quách Phú Thành tổ chức hôn lễ với Phương Viên: Sau khi bí mật đăng ký kết hôn vào đầu tháng 3, tối 18/4, “Thiên vương” Quách Phú Thành đã tổ chức hôn lễ tại Hong Kong. Đám cưới diễn ra đơn giản với sự tham gia của bạn bè và người thân. (Ảnh: Ifeng) Cựu hoa hậu Anh khoe bụng bầu, tình tứ bên chồng sắp cưới: Cựu hoa hậu Anh cùng chồng sắp cưới và ba cậu con trai riêng tới Tây Ban Nha nghỉ mát từ cuối tuần. Mang bầu tháng thứ 7, người đẹp Danielle Lloyd không ngại ngần mặc bikini khoe niềm hạnh phúc sắp làm mẹ lần thứ tư. (Ảnh: Dailymail) Tài tử 'Beauty and the Beast' tái hợp người tình đồng tính: Theo tờ Entertainment Tonight, Luke Evans cùng người tình đồng giới là nam người mẫu Jon Kortajarena đang mặn nồng trở lại sau gần một năm xa cách. (Ảnh: Instagram) Bồ trẻ yêu Britney Spears vì muốn nổi tiếng: Cuối năm 2016, nữ ca sĩ Britney Spears qua lại với người mẫu thể hình kiêm huấn luyện viên Sam Asghari. Cặp đôi quen nhau khi Sam đóng MV “Slumber Party” của Britney. Theo trang tin Radaronline, chàng mẫu thể hình chỉ đến với Britney vì danh tiếng của cô. (Ảnh: US)./.

