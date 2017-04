Chuyện showbiz: Rộ tin Hồ Ngọc Hà yêu bạn trai cũ của Hoa hậu Kỳ Duyên

Hồ Ngọc Hà lên tiếng về tin đồn yêu bạn trai cũ của Hoa hậu Kỳ Duyên: Mới đây, trong những hình ảnh mới nhất Hồ Ngọc Hà đăng tải trên facebook cá nhân của mình, fan hâm mộ đã nhanh chóng "soi" thấy những biểu hiện lạ giữa người đẹp Hà Hồ và đại gia hạt điều Tạ Công Sơn, tức người tình cũ của Hoa hậu Kỳ Duyên. Thế nhưng nhanh chóng trong phần bình luận, Hồ Ngọc Hà đã có những lời nhằm phản biện lại tin đồn tình ái của mình với đại gia Sơn điều, người mà cô chỉ coi như là một người bạn (Dân Việt). Sau khi tái hợp với Hà Hồ vì con, Cường Đô la khiến khán giả bất ngờ khi tiếp tục bí mật đi ăn cùng Hạ Vi dù trước đó cả hai từng tuyên bố chia tay: Mối quan hệ giữa Hồ Ngọc Hà - Cường Đô la - Hạ Vi đang là tâm điểm chú ý của khán giả khi thời gian vừa qua, nam doanh nhân này liên tiếp có những màn tái hợp cùng vợ cũ vì con, nhưng vẫn hẹn hò với tình cũ dù cả hai đã tuyên bố chia tay (VTC News). Lộ diện vợ Việt kiều Australia của Cao Thái Sơn? Một cô gái Việt kiều đã đăng tải hình ảnh tình tứ trong bộ lễ phục cùng giọng ca Con đường mưa trên trang cá nhân với dòng chia sẻ: "Đã kết hôn" và tag (gắn thẻ tên) Cao Thái Sơn trong tấm hình. Được biết, Michelle là bầu show hải ngoại có mối quan hệ rất thân thiết với Cao Thái Sơn nhiều năm qua. (VTC News) Vợ chồng Hari Won – Trấn Thành tận hưởng tuần trăng mật muộn: Vợ chồng Hari Won – Trấn Thành quyết định “tự thưởng” cho bản thân chuyến du lịch đến Canada để nghỉ ngơi, thư giãn tinh thần trước khi bước vào guồng quay công việc mới với nhiều dự án tâm huyết được ấp ủ, hứa hẹn sẽ sớm công bố cùng khán giả. Diễn viên Duy Thanh kiên cường chống chọi ung thư giai đoạn cuối: Diễn viên Duy Thanh trông gầy sọp, hai chân phù to và bụng đã có hiện tượng chướng sau nhiều tháng chống chọi với hai bệnh ung thư phổi và ung thư thực quản. (Vietnamnet) Hoa hậu chuyển giới Thái Lan xếp hàng khi khám sức khỏe quân sự: Trong đợt khám sức khỏe quân sự mới đây, hoa hậu chuyển giới Thái Lan năm 2015 - Nadia Patta khiến nhiều người bất ngờ khi diện váy ngắn gợi cảm, khoe lưng trần cùng đôi chân thon đứng xếp hàng cùng các thanh niên khác để làm thủ tục kiểm tra sức khỏe tại Bangkok. “Mỹ nam” Lee Jun Ki xác nhận hẹn hò: Ngày hôm nay 4/4, nam diễn viên Lee Jun Ki đã xác nhận thông tin đang hò hẹn với nữ diễn viên Jeon Hye Bin su khi báo giới xứ Hàn “đồn thổi” về mối quan hệ trên mức đồng nghiệp giữa hai người (Dân trí). Sao nữ “Hoàng tử ếch” cưới nam diễn viên 50 tuổi đã qua một đời vợ: Hôm 3/4, Triệu Hồng Kiều và tài tử Lưu Lượng Tá tổ chức lễ cưới tại Okinawa (Nhật Bản). Hôn lễ diễn ra đơn giản với sự có mặt của người thân hai bên gia đình và vài đồng nghiệp. Nữ diễn viên sinh năm 1979 cho biết cả cô và chồng đều muốn tổ chức cưới xa nhà vì muốn nhân cơ hội này được du lịch cùng người thân (Zing). Đạo diễn kể lại chuyện ngoại tình với Kristen Stewart: Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với tờ Metro khi quảng bá phim mới “Ghost In The Shell”,đạo diễn Rupert Sanders được hỏi về vụ ngoại tình xưa kia với nữ diễn viên Kristen Stewart. Anh gọi chuyện cũ là một trong những “sai lầm” khiến cuộc sống trở nên “thú vị” (Zing).

