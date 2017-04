Chuyện showbiz: Thanh Thảo lần đầu lên tiếng về tin đồn vô sinh

Mỹ Tâm và chuyến đi phượt đáng nhớ trong đời: “Họa mi tóc nâu” Mỹ Tâm vừa có chuyến đi phượt đáng nhớ trong đời thăm vùng đất nổi tiếng của tỉnh Sơn La trong dịp ra Bắc tham gia biểu diễn. (Ảnh: Vietnamnet). Thanh Thảo lần đầu lên tiếng về tin đồn vô sinh: "Trước đây tôi chưa gặp đúng người cho tôi sự an toàn để chấp nhận việc trở thành vợ và làm mẹ thôi, khi gặp đúng người đàn ông tôi muốn sống cả đời với anh thì dĩ nhiên tôi sẽ muốn có con với anh ấy", nữ ca sĩ chia sẻ thẳng thắn về tin đồn cô không thể có con trước đây. (Ảnh: Dân trí) Trấn Thành đốn tim fans khi chăm sóc Hari Won hết mực: Hình ảnh Trấn Thành chăm sóc vợ Hari Won khiến fan hâm mộ xuýt xoa. (Ảnh: Tiền Phong) Đông Nhi vướng nghi án sống ảo, thuê người đến cổ vũ The Voice: Giọng ca 'Khóc' bị nghi thuê người đến cổ vũ sau khi mạng xã hội xuất hiện video có tiêu đề 'Đông Nhi mướn fan cổ vũ ghi hình The Voice'. (Ảnh: Giadinh.net.vn) Công khai giới tính thật, Phương Thanh ra mắt MV ủng hộ LGBT: Phương Thanh ra mắt MV ca khúc "Trò đùa của tạo hóa", ủng hộ cộng đồng LGBT sau khi hài hước công khai giới tính thật để bảo vệ Noo Phước Thịnh. (VTC News). Hoài Linh gửi tặng Hà My ca khúc '10 năm tình cũ': Trong chương trình Tình Bolero hoan ca có chủ đề Nhạc theo yêu cầu - dịp để các thí sinh thể hiện ca khúc theo đề nghị từ khán giả. Trong số người gửi yêu cầu bài hát có Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh. Anh nhờ chương trình tặng bài 10 năm tình cũ đến ca sĩ Hà My với lời nhắn: "Chúc em lúc nào cũng nhiều năng lượng và phải cố gắng lên nha. Đừng có phụ lòng anh Bốn đó". Anh Bốn là tên gọi thân mật của Hoài Linh. (Ảnh: Vnexpress) Lindsay Lohan khoe dáng, tắm biển tại Thái Lan: Ngôi sao 30 tuổi đang đi nghỉ dưỡng tại Phuket, Thái Lan. Nữ diễn viên nổi tiếng giờ không còn đóng phim, thỉnh thoảng tham gia một vài sự kiện và ngày càng mờ nhạt trong lòng công chúng. (Dân trí). Mel-B, nữ ca sỹ của nhóm nhạc Spice Gỉrl nổi tiếng một thời xuất hiện trên phố trong trang phục ấn tượng sau khi bị chồng bạo hành. (Dailymail) MC xinh đẹp kết hôn doanh nhân triệu phú sau… 6 ngày quen qua mạng: Nữ MC kiêm diễn viên xinh đẹp, nổi tiếng trong showbiz Indonesia - cô Rey Utami - đã gặp gỡ và kết hôn với một doanh nhân triệu phú chỉ sau 6 ngày quen qua mạng. (Ảnh: Dân trí)

