Chuyện showbiz: Tình cũ Cường Seven lên tiếng bênh vực Chi Pu

Cường Seven chia sẻ Chi Pu luôn là người hoạt động nghệ thuật nghiêm túc và đam mê. Anh cũng cho rằng, bạn gái cũ là người có tố chất, có vũ đạo và ngoại hình nên nếu Chi Pu cứ nghiêm túc thì sẽ thành công. Trong khi đó, ca sĩ Minh Quân yêu cầu 'cấp thẻ hành nghề cho những người kiếm tiền với danh xưng... ca sĩ'. (Theo: Ngôi sao) Việc Minh Quân yêu cầu cấp thẻ nghề cho ca sĩ đã bị nhiều nghệ sĩ Việt lên tiếng trong đó có ca sĩ Lam Trường, Phương Vy Idol... Với lịch trình biểu diễn bận rộn cuối năm, Noo Phước Thịnh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian tập luyện cho liveshow "Noo Phuoc Thinh in Hanoi". Nam ca sĩ dành cát-xê 1 tháng chạy show liên tục để dồn tiền đầu tư vào liveshow lần này với mong muốn sẽ tri ân tình cảm mà khán giả miền Bắc đã dành cho mình suốt thời gian dài vừa qua. Nguyễn Thị Loan lọt top 15 thí sinh có ảnh Glamshot đẹp nhất do trang sắc đẹp uy tín bầu chọn. Đại diện Việt Nam đứng vị trí thứ 10. Mới đây, bố Nhã Phương đã chia sẻ ảnh đi nhậu cùng Trường Giang và một số người khác trên trang cá nhân. Khi được hỏi Trường Giang uống được mấy chai bia, bố Nhã Phương trả lời rằng “cũng tùy”. Có lẽ bố vợ tương lai chấm tửu lượng của Trường Giang khá tốt. "Nam thần" So Ji Sub đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất theo lời mời của nữ diễn viên Diệp Lâm Anh. (Theo: VnExpress) So Ji Sub diện trang phục kín mít, đội mũ và bịt khẩu trang, anh lộ thân hình to lớn kể từ sau khi đóng xong phim "Đảo địa ngục". Hoa hậu Ngọc Hân được mời diễn áo dài tại trụ sở UNESCO. Ngọc Hân chia sẻ, cô đã sang Pháp công tác nhiều lần nhưng chủ yếu với tư cách khách mời trong các sự kiện giao lưu văn hóa. Đây là lần đầu tiên cô được mời với vai trò là nhà thiết kế thời trang./.

