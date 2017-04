Chuyện Showbiz: Tuấn Hưng, chồng Hà Tăng liên tục khoe con gái

Tuấn Hưng lần đầu khoe ảnh con gái sau 1 tháng bé Son chào đời. Trên trang cá nhân của mình nam ca sĩ chia sẻ: “...Nốt ngày mai là Bố về với 3 Mẹ con rồi . Tổ chức đầy tháng cho Son xong Bố lại quay lại Pháp (Paris) và Anh (London) . Noo Phước Thịnh khiến fan mất ngủ khi tung clip hát live “Thương mấy cũng là người dưng” ngay giữa đêm. Hiểu được mong mỏi của người hâm mộ, Noo Phước Thịnh chia sẻ anh đang tìm kiếm một sân khấu hoành tráng nhất để debut "Thương mấy cũng là người dưng", đồng thời dự định sẽ làm MV thật đẹp và ý nghĩa cho “đứa con cưng”. Lâm Tâm Như sinh con gái Cá Heo Nhỏ vào đầu tháng 1/2017. Kỷ niệm 100 ngày bé chào đời, Lâm Tâm Như đã chia sẻ hình ảnh thời kỳ bầu bí vô cùng xinh đẹp. Lệ Quyên lên tiếng sau khi bị chỉ trích lừa khán giả Việt kiều. Cô gửi lời xin lỗi đến khán giả châu Âu, đồng thời cho biết phải hủy show do gặp trục trặc trong thủ tục cấp visa. Nữ ca sĩ gốc Hà Nội khẳng định sẽ bù lại vào dịp khác cho khán giả. Thu Thủy - Ưng Hoàng Phúc tái ngộ khán giả trong gameshow "Ca sĩ bí ẩn". Họ từng là cặp song ca ăn ý trên sân khấu một thời mà những 8x, 9x đời đầu quen mặt. Các ca khúc gắn liền với tên tuổi của họ phải kể đến: Mỗi người một nơi, Anh không muốn bất công với em, Trở về... NTK Lê Hoàng Hải giới thiệu bộ váy nặng 30kg được anh thiết kế một cách cầu kì với hoạ tiết là những viên ngọc trai thật. Diễn viên Chung Tử Đơn tẩy chay United Airlines sau vụ lôi bác sĩ gốc Việt. Chung Tử Đơn nói với con trai rằng: “Không ai được phép bị đối xử như thế”. Nam diễn viên còn chia sẻ thêm: “ United Airlines chưa từng là lựa chọn của tôi, và bây giờ tôi cũng cho hãng này vào danh sách đen luôn”. Hari Won lạ lẫm với tóc xoăn tít. Kiểu tóc mới cùng lối trang điểm cuốn hút giúp cô nàng trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật của mình và nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ. Doanh nhân Louis chia sẻ đôi bàn chân của nàng công chúa trên trang cá nhân. Mặc dù con gái đã được 1 tháng tuổi nhưng vợ chồng Tăng Thanh Hà vẫn giữ kín hình ảnh của cô bé với công chúng. Trên sâu khấu "Trời sinh một cặp" tối qua, con gái danh ca Chế Linh công khai xin lỗi cha vì lỡ 'tố' cha vô trách nhiệm. Cô bày tỏ, “Thật lòng con muốn xin lỗi ba, con không ngờ rằng những lời nói trước đây đã làm ảnh hưởng ba, và ba đã trở thành đề tài bàn tán, chỉ trích của nhiều người”. Trưa ngày 16/4, nhóm nhạc Hàn – Infinite đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để tham dự đêm chung kết Nhạc hội song ca sắp diễn ra vào buổi tối cùng ngay. Dù tất cả đều đeo kính, khẩu trang để che đi gương mặt mệt mỏi, nhưng sức hút của họ không hề giảm sút khi hàng trăm fans vẫn “phát cuồng” và hò reo tên từng thành viên. Selena Gomez và The Weeknd cùng mang giày đôi, vui vẻ xuất hiện tại sự kiện âm nhạc Coachella 2017. The Weeknd tham gia với tư cách nghệ sĩ biểu diễn còn Selena Gomez đi cổ vũ anh. Công khai hẹn hò hồi tháng 1, cặp đôi trẻ đình đám của Hollywood thường xuyên sánh bước bên nhau dù ở sự kiện hay trên đường phố. Cadie Mộc Trà - con gái Elly Trần xuất hiện trong đêm trình diễn thời trang vào tối 15/4. Trong trang phục thuộc nhãn hiệu của chính Elly Trần, Mộc Trà như một thiên thần. Vì đã nhiều lần trình diễn trước ống kinh cũng như xuất hiện tại đám đông, Cadie Mộc Trà tỏ ra khá dạn dĩ.

Tuấn Hưng lần đầu khoe ảnh con gái sau 1 tháng bé Son chào đời. Trên trang cá nhân của mình nam ca sĩ chia sẻ: “...Nốt ngày mai là Bố về với 3 Mẹ con rồi . Tổ chức đầy tháng cho Son xong Bố lại quay lại Pháp (Paris) và Anh (London) .

Noo Phước Thịnh khiến fan mất ngủ khi tung clip hát live “Thương mấy cũng là người dưng” ngay giữa đêm. Hiểu được mong mỏi của người hâm mộ, Noo Phước Thịnh chia sẻ anh đang tìm kiếm một sân khấu hoành tráng nhất để debut "Thương mấy cũng là người dưng", đồng thời dự định sẽ làm MV thật đẹp và ý nghĩa cho “đứa con cưng”.

Lâm Tâm Như sinh con gái Cá Heo Nhỏ vào đầu tháng 1/2017. Kỷ niệm 100 ngày bé chào đời, Lâm Tâm Như đã chia sẻ hình ảnh thời kỳ bầu bí vô cùng xinh đẹp.

Lệ Quyên lên tiếng sau khi bị chỉ trích lừa khán giả Việt kiều. Cô gửi lời xin lỗi đến khán giả châu Âu, đồng thời cho biết phải hủy show do gặp trục trặc trong thủ tục cấp visa. Nữ ca sĩ gốc Hà Nội khẳng định sẽ bù lại vào dịp khác cho khán giả.

Thu Thủy - Ưng Hoàng Phúc tái ngộ khán giả trong gameshow "Ca sĩ bí ẩn". Họ từng là cặp song ca ăn ý trên sân khấu một thời mà những 8x, 9x đời đầu quen mặt. Các ca khúc gắn liền với tên tuổi của họ phải kể đến: Mỗi người một nơi, Anh không muốn bất công với em, Trở về...

NTK Lê Hoàng Hải giới thiệu bộ váy nặng 30kg được anh thiết kế một cách cầu kì với hoạ tiết là những viên ngọc trai thật.

Diễn viên Chung Tử Đơn tẩy chay United Airlines sau vụ lôi bác sĩ gốc Việt. Chung Tử Đơn nói với con trai rằng: “Không ai được phép bị đối xử như thế”. Nam diễn viên còn chia sẻ thêm: “ United Airlines chưa từng là lựa chọn của tôi, và bây giờ tôi cũng cho hãng này vào danh sách đen luôn”.

Hari Won lạ lẫm với tóc xoăn tít. Kiểu tóc mới cùng lối trang điểm cuốn hút giúp cô nàng trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật của mình và nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ.

Doanh nhân Louis chia sẻ đôi bàn chân của nàng công chúa trên trang cá nhân. Mặc dù con gái đã được 1 tháng tuổi nhưng vợ chồng Tăng Thanh Hà vẫn giữ kín hình ảnh của cô bé với công chúng.

Trên sâu khấu "Trời sinh một cặp" tối qua, con gái danh ca Chế Linh công khai xin lỗi cha vì lỡ 'tố' cha vô trách nhiệm. Cô bày tỏ, “Thật lòng con muốn xin lỗi ba, con không ngờ rằng những lời nói trước đây đã làm ảnh hưởng ba, và ba đã trở thành đề tài bàn tán, chỉ trích của nhiều người”.

Trưa ngày 16/4, nhóm nhạc Hàn – Infinite đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để tham dự đêm chung kết Nhạc hội song ca sắp diễn ra vào buổi tối cùng ngay. Dù tất cả đều đeo kính, khẩu trang để che đi gương mặt mệt mỏi, nhưng sức hút của họ không hề giảm sút khi hàng trăm fans vẫn “phát cuồng” và hò reo tên từng thành viên.

Selena Gomez và The Weeknd cùng mang giày đôi, vui vẻ xuất hiện tại sự kiện âm nhạc Coachella 2017. The Weeknd tham gia với tư cách nghệ sĩ biểu diễn còn Selena Gomez đi cổ vũ anh. Công khai hẹn hò hồi tháng 1, cặp đôi trẻ đình đám của Hollywood thường xuyên sánh bước bên nhau dù ở sự kiện hay trên đường phố.

Cadie Mộc Trà - con gái Elly Trần xuất hiện trong đêm trình diễn thời trang vào tối 15/4. Trong trang phục thuộc nhãn hiệu của chính Elly Trần, Mộc Trà như một thiên thần. Vì đã nhiều lần trình diễn trước ống kinh cũng như xuất hiện tại đám đông, Cadie Mộc Trà tỏ ra khá dạn dĩ.