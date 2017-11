Chuyện showbiz: Văn Mai Hương sốc trước tin đồn từng làm quán karaoke

Siêu mẫu Thanh Hằng hóa quý cô gợi cảm trước ngày làm “mẹ chồng”: Trong bộ ảnh lần này, siêu mẫu không cần diện trang phục cut out táo bạo nhưng vẫn quyến rũ, khoe vóc dáng của mình. (VOV.VN) Giang Hồng Ngọc phải hoãn mổ thanh quản vì cuộc thi "Cặp đôi hoàn hảo": Giang Hồng Ngọc tiết lộ, suốt hơn 1 năm nay, cô bị nang thanh quản, bác sĩ đã nhiều lần yêu cầu cô phẫu thuật. (VOV.VN) Văn Mai Hương sốc trước tin đồn từng làm quán karaoke, "đi khách" giá 3-5 triệu đồng: Cô bức xúc khi một tài khoản Facebook đưa những thông tin bịa đặt, làm ảnh hưởng đến danh dự của cô. (Ngoisao.net) Sau đám cưới ngọt ngào, Kelvin Khánh đưa Khởi My đi cắt tóc. (FBNV) Diễm My 9x đầy quyền lực với thiết kế hàng hiệu trong “Cô Ba Sài Gòn”: Bên cạnh tà áo dài - biểu tượng của người phụ nữ Việt, Diễm My 9X không ngần ngại sắm hàng loạt bộ cánh hàng hiệu để thủ vai NTK quyền lực Helen. (VOV.VN) Ca sĩ Hà Phương lên sóng truyền hình Mỹ, chia sẻ về dự án điện ảnh mới: Để tìm hiểu hơn về nữ ca sĩ tỷ phú, đài KTLA cùng người dẫn chương trình kỳ cựu Sam Rubin đã dành hẳn một cuộc trò chuyện với Hà Phương để nghe cô chia sẻ về dự án tầm quốc tế - "Finding Julia". (VOV.VN) MC Thanh Mai diện bikini khoe vóc dáng quyến rũ ở tuổi 45: Dù đã 45 tuổi, nhưng MC Thanh Mai vẫn giữ cho mình vóc dáng gợi cảm và trẻ trung như thuở xuân thì. (VOV.VN) Hoa hậu Iraq bị dọa giết khi mặc bikini tại Miss Universe 2017: Gia đình của Sarah Idan - Hoa hậu Hoàn vũ Iraq đã nhận được lời dọa giết chỉ vì kiểu ăn mặc thiếu vải của cô tại cuộc thi. (Gia đình Việt Nam) Miley Cyrus phủ nhận đang mang bầu: Ca sĩ, diễn viên 25 tuổi nói bụng cô to là do tăng cân, không phải có thai với Liam Hemsworth. (VNE) Hàng loạt người nổi tiếng thuyết phục con gái ông Trump ủng hộ DACA: Trong ngày Lễ Tạ ơn, nhiều người nổi tiếng đồng loạt gửi lời nhắn thuyết phục Ivanka Trump ủng hộ chương trình DACA mà chính quyền Tổng thống Mỹ đã tuyên bố bác bỏ. (VOV.VN) Dàn mỹ nam Wanna One đến Việt Nam dự lễ trao giải MAMA: Nhóm nhạc Hàn Quốc đã có mặt ở sân bay quốc tế Incheon để tới TP HCM dự Mnet Asian Music Awards (MAMA). (VNE)

