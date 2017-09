Cô đào nóng bỏng Reese Witherspoon khoe gu thời trang trên thảm đỏ

Nữ diễn viên Reese Witherspoon lấp lánh trong bộ váy thêu hoa lấp lánh ánh vàng trong buổi công chiếu phim "Home Again" của cô ở New York, 2017. Witherspoon diện cánh cúp ngực màu vàng của Versace tham dự lễ trao Giải Quả cầu vàng năm 2017. Nữ diễn viên đầy lôi cuốn trong bộ váy đen bó sát với hoạ tiết hoa nổi tại gala giới thiệu cuốn Blue Book 2016 của Tiffany & Co.. Witherspoon lựa chọn chiếc váy màu xanh của Oscar de la Renta kết hợp trang sức lấp lánh của Tiffany & Co khi xuất hiện trên thảm đỏ Oscar 2016. Đến tham dự Liên hoan phim quốc tế Toronto (2016), nữ diễn viên 41 tuổi trẻ trung, xinh đẹp trong chiếc váy hoa, trễ vai của Ulyana Sergeenko kết hợp đôi giày nude từ hãng Christian Louboutin và trang sức của Irene Neuwirth. Witherspoon diện váy trắng lệch vai của Giorgio Armani đến tham dự Giải thưởng của Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh cho Diễn xuất nổi bật của Nữ diễn viên trong Vai chính năm 2015. Trên thảm đỏ Gala Met năm 2015, nữ diễn viên nổi bật trong bộ cánh màu đỏ quyến rũ của nhà thiết kế Jason Wu. Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar diện bộ váy đen đính những viên ngọc trai lạ mắt của Michael Kors tham dự Liên hoan phim quốc tế Palm Springs, 2015. Witherspoon thanh lịch, quý phái trong bộ cánh trễ vai của Tom Ford tại Lễ trao giải Oscar 2015. Nữ diễn viên khéo léo khoe vòng 1 đầy đặn trong bộ váy màu tím của người bạn thân, chuyên gia phong cách Stella McCartney tại Lễ trao Giải thưởng Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh quốc, 2015. Witherspoon lựa chọn bộ váy lấp lánh của hãng Calvin Klein khi xuất hiện trên thảm đỏ Lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2015. Trong buổi ra mắt phim "Wild" năm 2014, nữ diễn viên quyến rũ trong chiếc váy đen tối giản của Saint Laurent. Witherspoon chọn bộ cánh màu hồng nổi bật của Stella McCartney . Phong cách trang điểm và kiểu tóc cổ điển giúp cô trở nên nổi bật trên thảm đỏ Met Gala năm 2014. Nữ diễn viên xinh đẹp rạng ngời trong chiếc váy xanh bó sát trong bộ sưu tập của Calvin Klein khi xuất hiện trên thảm đỏ Lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2014./.

Nữ diễn viên Reese Witherspoon lấp lánh trong bộ váy thêu hoa lấp lánh ánh vàng trong buổi công chiếu phim "Home Again" của cô ở New York, 2017. Witherspoon diện cánh cúp ngực màu vàng của Versace tham dự lễ trao Giải Quả cầu vàng năm 2017. Nữ diễn viên đầy lôi cuốn trong bộ váy đen bó sát với hoạ tiết hoa nổi tại gala giới thiệu cuốn Blue Book 2016 của Tiffany & Co.. Witherspoon lựa chọn chiếc váy màu xanh của Oscar de la Renta kết hợp trang sức lấp lánh của Tiffany & Co khi xuất hiện trên thảm đỏ Oscar 2016. Đến tham dự Liên hoan phim quốc tế Toronto (2016), nữ diễn viên 41 tuổi trẻ trung, xinh đẹp trong chiếc váy hoa, trễ vai của Ulyana Sergeenko kết hợp đôi giày nude từ hãng Christian Louboutin và trang sức của Irene Neuwirth. Witherspoon diện váy trắng lệch vai của Giorgio Armani đến tham dự Giải thưởng của Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh cho Diễn xuất nổi bật của Nữ diễn viên trong Vai chính năm 2015. Trên thảm đỏ Gala Met năm 2015, nữ diễn viên nổi bật trong bộ cánh màu đỏ quyến rũ của nhà thiết kế Jason Wu. Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar diện bộ váy đen đính những viên ngọc trai lạ mắt của Michael Kors tham dự Liên hoan phim quốc tế Palm Springs, 2015. Witherspoon thanh lịch, quý phái trong bộ cánh trễ vai của Tom Ford tại Lễ trao giải Oscar 2015. Nữ diễn viên khéo léo khoe vòng 1 đầy đặn trong bộ váy màu tím của người bạn thân, chuyên gia phong cách Stella McCartney tại Lễ trao Giải thưởng Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh quốc, 2015. Witherspoon lựa chọn bộ váy lấp lánh của hãng Calvin Klein khi xuất hiện trên thảm đỏ Lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2015. Trong buổi ra mắt phim "Wild" năm 2014, nữ diễn viên quyến rũ trong chiếc váy đen tối giản của Saint Laurent. Witherspoon chọn bộ cánh màu hồng nổi bật của Stella McCartney . Phong cách trang điểm và kiểu tóc cổ điển giúp cô trở nên nổi bật trên thảm đỏ Met Gala năm 2014. Nữ diễn viên xinh đẹp rạng ngời trong chiếc váy xanh bó sát trong bộ sưu tập của Calvin Klein khi xuất hiện trên thảm đỏ Lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2014./.